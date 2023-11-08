新华社杭州11月8日电（记者张晓洁、王思北）《世界互联网发展报告2023》和《中国互联网发展报告2023》蓝皮书8日在2023年世界互联网大会乌镇峰会上发布。《中国互联网发展报告2023》显示，截至2023年6月，中国互联网医疗用户规模达3.64亿人，农村地区互联网普及率为60.5%，数字技术深度融入百姓日常生活。

《中国互联网发展报告2023》指出，数字技术创新文化资源新形态。截至2022年底，全国共建成200多个不同层级的公共文化云平台，总库资源量达到1504TB、588757部集、218025小时，内容涵盖文学、舞蹈、电影、曲艺、书法等多种艺术门类。

中国也努力促进全球普惠包容发展。《世界互联网发展报告2023》指出，中国助力提升数字公共服务水平，充分利用网络信息技术，建设国际合作教育“云上样板区”；积极开展网络扶贫国际合作，通过亚太经济合作组织等平台推广分享数字减贫经验，提出解决方案。

蓝皮书由中国网络空间研究院牵头编撰，聚焦互联网发展的新动态、新趋势、新变化，回顾成就、总结经验、分析形势，为全球互联网发展与治理提供思想借鉴与智力支撑，受到海内外广泛关注。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经