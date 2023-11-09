原标题：2023星星充电须弥山大会：引领行业迈向零碳未来

秋夜星光映盛会，群贤再聚话须弥。11月7日，星星充电2023须弥山大会在江苏常州盛大开幕，大会以“能碳对话，净零未来”为主题，院士、专家学者、政府领导、产业链龙头、生态伙伴及媒体等1000余人齐聚一堂，围绕“双碳”目标，聚焦国家战略与产业发展，把握全球技术创新态势，共创数字化能碳管理场景级解决方案，共话“零碳”美好未来。常州市市长盛蕾出席并致辞，省工信厅二级巡视员宋旭东，市委常委、武进区委书记乔俊杰参加活动。

再聚须弥，共攀“新能源”高峰

据介绍，须弥山，原为印度神话中的山名。后来被佛教的宇宙观沿用，为耸立在世界中央的高山，周围有八山、八海环绕，形成了一个世界，须弥山因此也被视作宇宙的中心和人类世界的至高处。

而现实世界的能源，与神话中关于能量的表述又有相通之处。尤其在当前，节能减排的浪潮席卷全球，“新能源”成了一座与全人类都息息相关、亟待全世界登攀的高山，也承载了星星充电实现“桩连世界，凝聚人心”的终极梦想。

用艺术的形式诠释科技，用人文的精神武装产品。须弥山大会转眼已成功举办三届。当前，能源危机席卷全球，面对百年未有之大变局，我们又该如何应对？“能碳对话，净零未来”，2023须弥山大会，与时代对话，把握发展脉搏，答案就在其中。

聚合开放，成就未来能碳新世界

回望2020年须弥山大会，星星充电开行业之先河，首创“移动能源网”的概念，并给出了更具时代意义的定义，引起行业热潮：借助于移动的交通工具、移动的能源载体、移动的补能设施和移动的通讯终端所构建的时空泛在能源互联网络。

三年的时间，对于一个企业来说，既是一段积淀，也是一段成长。两年，星星充电始终坚持不断探索、创新，正不断向“建设全球最大移动能源网”而努力迈进。大会当天，星星充电创始人邵丹薇女士现场发布最新核心战略，聚焦移动能源网生产、存储、传输、管理、交易、消费6个链路产品全矩阵、全球标准、全栈自研，形成以充电网为主的星星充电品牌和以能源微电网为主的星星能源品牌，并全面开放充电网、微电网与虚拟电厂运营网，助力数字基础设施与能源基础设施建设。

比特定义瓦特，不做“能源孤网”

数字化、智能化的今天，硬件是能源革命的基石，软件则是连接这些硬件，实现能源高效管理和利用的关键。

现场，来自星星充电的8位硬件技术专家，以快闪的形式，围绕“不做能源孤网”的核心主题，从V2G充电桩、光伏逆变器、工商业储能、家庭储能、充电机器人等硬件设备出发，分享各自研究领域的最新成果。

云平台团队则从产品、技术、运营等角度，揭示了通过充电网、微电网、虚拟电厂运营网连接硬件设备，并完成互联互通，让工商业、园区、家庭等众多场景不再是能源的孤网，而是形成更加开放、互联、高效和可持续的移动能源网生态的全过程，深刻诠释了“比特定义瓦特”的内涵，这也是星星充电最新的“云上微网”技术。

强强联合，打造创新“生态圈”

一个企业的力量往往是有限的，要真正实现“净零未来”的宏伟目标，需要更具前瞻的商业战略布局和更多的生态合作伙伴参与，共同推动行业高质量发展。

一直以来，星星充电都坚持“战略生态化”的发展理念：跳出传统的竞争思维，转向构建合作共赢的生态体系，通过联合整个产业链中包括供应商、合作伙伴和客户等在内的所有参与者，共同推动行业高质量发展。

当晚，从星星能碳SaaS平台，到车企高端品牌充电站发布，再到联名信用卡上市……强强联合、创新引领、共生共赢，一个由星星充电打造的“生态圈”“朋友圈”正悄然成型。

值得一提的是，星星能碳SaaS平台也是全国首个免费开放的碳盘查平台，由中国质量认证中心CQC、TUV莱茵、盟浪科技等共同打造，可提供免费碳排查、打通碳标准、共享碳数据、在线碳认证、自主碳交易、共建碳生态等全价值链数字化解决方案，真正实现碳权数字化，普惠全社会。

未来，星星充电还将继续秉持绿色、低碳、可持续的发展理念，通过不断创新、勇攀高峰的“须弥”精神，继续向往高山、脚踏实地，携手产业链上下游的生态合作伙伴，一同攀登能源行业更高峰，助力国家“双碳”目标实现！

(责编：曹淼、杨迪)

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