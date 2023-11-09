原标题：“致敬不凡，聚力前行”共赴可持续美好未来——人头马君度集团亮相第六届中国国际进口博览会

全球知名烈酒集团人头马君度携中国区旗下全产品矩阵及三款中国首发新品，以“致敬不凡，聚力前行”为主题，连续第四年亮相中国国际进口博览会(以下称“进博会”)， 旨在以至臻佳酿致敬不凡时代中无惧挑战、坚定向前的所有人，全面展示集团深耕中国市场的承诺与决心，和以持续创新为中国消费者打造更美好生活、与中国市场各界合作伙伴汇力同行，携手奔赴可持续发展美好未来的坚定信心。

在本届进博会上，人头马君度集团秉持“风土馈赠、以人为本、时光铸就”的核心理念，传承百年不凡精神，甄选旗下卓越佳酿路易十三(LOUIS XIII)、人头马优质香槟区干邑(Rémy Martin Cognac Fine Champagne)、君度橙酒(Cointreau Liqueur)、布赫拉迪单一麦芽苏格兰威士忌 (Bruichladdich Single Malt Whisky)、植物学家金酒(The Botanist Islay Dry Gin)、玳慕香槟(Champagne TELMONT)等多元品牌矩阵和非凡芳琼，揭秘三款中国首发新品，诚邀各方来宾共赴流光溢彩的璀璨绮旅。

无界融贯可持续发展理念于展台设计，本次人头马君度整体展台使用超过95%的可循环环保材料搭建，有效减少80%以上的碳排放，并以高回收率的主体金属材质，节约了结构再利用产生的修补及损耗，在设计、搭建材料等方面处处融入可持续发展理念的巧思，集中呈现集团在构筑愉悦体验、致敬不凡时刻的同时，更以实际行动珍视、守护自然风土，共襄可持续未来的愿景。

引领创新，共驱高质量发展

连续四年参展，人头马君度集团不仅借进博契机深化在华发展合作，更期待以加速创新共享中国高质量发展的新机遇，一同促进行业可持续发展和中国消费市场结构升级。

今年，人头马君度旗下的三款非凡新作在进博舞台完成“中国首秀”，共同诠释不拘一格创新的魅力。

作为深耕中国的全球知名烈酒集团，人头马君度不仅以高品质佳酿与服务体验满足中国消费者多元需求，更以全球领先的可持续发展战略、行业运营管理水平与创新理念推动高端洋酒行业升级，与产业链上下游伙伴合作共赢。

秉承对自然风土的致敬与珍视，人头马君度从未停止探索本土可持续发展的创新可能。例如，作为集团全球“APlanetOfException” 计划的先锋之举，人头马君度旗下全球首家可持续发展主题酒吧DENTREE自今年启幕上海以来，对可持续理念在餐饮领域的实践进行了全新的探索与解读，成为第一个在中国实现建筑方面碳中和认证的酒吧，为饮品行业树立碳中和新标杆。今年8月15日首个全国生态日，DENTREE携手共益企业中国（B Corps China）举办了一场游走城市绿洲的共益活动，探见永续生活，与各界沉浸式体验“可持续生活的一天”。

人头马君度积极把握中国数字化发展契机，精准布局电商业务，进驻国内领先电商平台渠道，主动与消费者建立起更为紧密高效的沟通模式。集团未来也将继续专注新品落地、电商市场营销、品牌数字化升级等方面的零售布局，推动线上洋酒生态发展，为中国高端烈酒行业的高质量创新发展拓宽增值空间。

在“以客户为中心“战略的驱动下，人头马君度通过渠道创新更直接、更有效地连接中国消费者，打造不断升级的高端服务体验。基于对中国消费市场趋势和新一代消费者心理诉求的深刻洞见，集团旗下品牌持续构建多渠道、多业态、多场景的创新消费体验，及限量版新作。

今年路易十三隆重呈献了 RARE CASK 天蕴 42.1 限量典藏干邑，取自单一蒂尔肯橡木桶，限量发售 775 支，蕴含着时光与自然的力量，为世人献上“奇迹之礼”；同时在北京、上海、深圳、杭州、成都、西安的“路易十三之家”与品牌店亦以积极互动的零售空间和细致的贵宾服务及礼遇，为消费者提供尊享体验。布赫拉迪品牌快闪店也成功登陆上海、深圳、厦门等城市，与消费者近距离互动；此外，集团融汇中西美学，将品牌精神与传统文化、潮流文化有机结合，针对年轻消费者、女性群体等群体打造互动活动、跨界联名共创，与多元圈层建立紧密连接，满足新世代消费者对产品背后更深层次、更可持续的文化情感价值诉求。

守护风土，共襄可持续未来

秉持“风土馈赠、以人为本、时光铸就“的集团核心价值观，人头马君度期待通过进博会这一世界级窗口，展现集团积极履行企业社会责任，与各界伙伴携手守护自然风土，共襄可持续发展美好未来的承诺与实践。

为助力实现全球“碳中和”目标，人头马君度计划到2030年在整个价值链(温室气体排放源范畴1，2，3)上实现碳排放减半，并制定了到2050年实现碳中和的目标。践行这一承诺，集团于2021年在全球范围内推出 “APlanetOfException” 计划，携手科学减碳倡议组织SBTi(Science Based Targets initiative)，承诺将根据巴黎气候协定持续减少碳足迹，并将每年为应对其主要市场的气候挑战作出贡献，从而全面提升气候战略新高度，加速推动集团可持续发展进程。

人头马君度已将可持续发展理念融入业务运营的各个领域，推动行业绿色低碳转型。如在交通运输方面，集团取消了航空运输，只选择火车或轮船；在推进可持续运营方面，集团在2022-2023财年已实现100%自有庄园转为再生农业实践；所有人头马合作葡萄园都开始推行可持续农业，其中50%已获得高环保价值认证；布赫拉迪先锋酒厂更是在2020年成为第一个获得B型共益企业（B Corp）认证的苏格兰威士忌酒厂；在包装方面，集团近期中国上市新品的环保包装也均展现低碳亮色。路易十三推出的全新力作路易十三经典装恒·光启礼盒百分百采用纤维素环保材质，将与酒樽包装相关的二氧化碳排放量减少57%；布赫拉迪正逐步取消旗下单一麦芽苏格兰威士忌品牌波夏的外包装；作为香槟区的“环保先锋”，玳慕香槟创纪录地将标准香槟酒瓶的重量从835克减轻至800克，在可持续发展及减少碳足迹方面更进一步。

扎根中国本土，人头马君度聚多方之力，从不同维度为社会可持续发展贡献力量。例如旗下人头马品牌始终秉承“脚踏实地，昂首射星”的期许和坚持，通过“共饮星辰”星空保护系列活动，携手各界以实际行动致力于风土和星空保护；此外，人头马还携手米其林指南在全球范围内推广可持续的卓越美食，并支持2023上海《米其林指南》发布，倡导负责任的餐饮消费，同时作为第十七届FIRST青年电影展的官方合作伙伴，扶植青年电影创作者，推动行业新生力量的可持续发展。集团旗下路易十三则启动《再造100年》艺术计划联袂各领域艺术家，将人文匠心和自然风土传承结合，旨在承续生生不息的文化薪火。

四赴进博之约，人头马君度集团始终以坚定承诺和实际行动致敬不凡，以不渝信心凝聚在华发展、深耕的力量。未来，集团将持续加码中国市场，以加速创新与高水平开放的时代强音合奏，推动高端烈酒行业与中国消费市场新一轮提质升级，继续在多领域积极履行社会责任，与中国携手共赴可持续发展的美好未来。

(责编：曹淼、杨迪)

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