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农行广东分行发布广州“金穗融科”科创金融服务品牌  

2023年11月09日12:47 | 来源：央广网
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原标题：农行广东分行发布广州“金穗融科”科创金融服务品牌 助推广州“科创强市”

11月3日，农行广东分行成功举办广州“金穗融科”科创品牌发布会，旨在发挥品牌集成性、创新性、专属性、务实性的服务优势，为科创企业提供“投行+商行”、“融资+融智”、“境内+境外”、“线上+线下”的全周期、多链条、跨界别的综合金融服务，以高质量金融供给支持科创企业高质量发展。来自政府部门、投资机构、科创企业、金融同业、新闻媒体的200余位嘉宾出席本次活动。

农行广东省分行行长王大军表示，作为支持广东实体经济发展的主力行，农行一直争做科创金融的转型发展先锋。此次推出广州“金穗融科”科创金融品牌，在理念塑造、机构设置、产品谱系、服务模式上全新转变，是农业银行第一时间落实中央金融工作会议精神，助力高水平科技自立自强的具体举措，也是金融服务科技创新强国强省强市建设的坚定承诺。

中国农业银行投资银行部总裁王飞介绍，农银投行着力构建科创企业服务“123456”体系，确保科创金融服务与创新驱动发展要求同频共振，并聚焦做好“五投五新”，即坚持“投研先行”，锚定“新的潜在机遇”；注重“投资引流”，拓宽“新的客户群体”；强化“投商协同”，打造“新的产品谱系”；完善“投营架构”，探索“新的管理机制”；整合“投行资源”，构建“新的生态格局”。本次发布的广州“金穗融科”服务品牌，将助力广州地区科创金融服务质效再上新台阶。

农银国际控股有限公司董事长黄海琴指出，粤港澳地区是农银国际发展的战略高地，将继续发挥投行与商行、境内与境外，投资与投行联动综合优势、广州的产业资源优势，与农行广东分行深入联动合作，全力服务政府招商引资、产业升级，服务科创企业融资、上下游产业赋能整合、推进企业品牌提升。

广州市地方金融监督管理局副局长邓晓云表示，近期广州市出台了《加大力度支持科技型企业融资的若干措施》，引导金融资源投向科技型企业和科创产业链群，加速金融、科技、产业融合发展，努力打造金融支持科创发展的“广州样板”。农行推出的广州“金穗融科”科创金融专属服务品牌将为科创企业茁壮成长提供金融赋能。

此次发布的“金穗融科”品牌具备“三个专”的特点，即专属的信贷服务体系、专业的组织服务体系、专门的撮合服务体系。专属的信贷服务体系是指针对科创企业高科技、高成长的特点，以“未来还款能力”为核心，重构“六力”评价体系，结合科创企业高风险、轻资产的特点，采取八种模式测算授信额度，改变“看报表，重押品”的传统信贷模式，有效解决科创企业融资“识别难、准入难、估值难”的痛点难点。专业的组织服务体系是指农行广东分行在广州搭建了“125”的专营机构体系，设立1个分行科创中心、2家科创专业支行、5个科创示范网点，配备高素质专业化人才队伍和服务专班，为科创企业提供专属专业、高质高效的金融服务。专门的撮合服务体系则是打造大型“科创企业路演中心”，专门为政府部门、监管机构、大型券商、投资机构、科创企业提供交融、交往、交流的服务平台，创造更多资源整合、优势融合、业务撮合的发展机会。

会上，农行广州分行与广州产业投资集团签署全面战略合作协议，将“金穗融科”完善的体系优势与一流的国有资本投资运营效能结合，共同助力广州科创企业腾飞发展。

此次发布会还邀请了粤芯半导体、视源股份作为科创企业代表和广发证券、农银国际的专家进行圆桌论坛，共同探讨如何打通“科技-产业-金融”良性循环。（王洁芬 孔敏瑶）

(责编：曹淼、杨迪)
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