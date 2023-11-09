人民网记者 许维娜

深圳，早上六点半，伴随着一阵闹铃声的响起，黄志坚迎来了新的一天。

洗脸、刷牙、做早餐、吃早餐……经过一系列的准备，黄志坚背上运动包，装上板龄球装备，7点10分顺利出门。

通过手机的语音导航，走过10分钟的路程，黄志坚来到附近的公交站，再经过1个小时左右的车程，他如约抵达离家15公里外的板龄球馆，与朋友一起打卡运动。

实际上，黄志坚是视觉障碍群体的一员。值得一提的是，从早上起床洗漱出门，到挥汗如雨的板龄球运动，每一件事每一个环节都是由他一个人独自完成的。

黄志坚走在去公交站的路上。受访方供图

据了解，目前深圳在公共巴士上安装了新的公交导盲系统，按照系统功能设置，视障人士可以通过智能手机便捷获取搭乘线路的候车时间，车辆进站时也会发出语音提醒，更利于视障人士出行。

可见，随着科技的迅速发展，人们在见证科技带来便利的同时，也享受它所带来的美好生活。“虽然看不见，但我真切感受到科技正在改变我的生活，我和普通人一样，有着追求美好生活的向往。”黄志坚向记者表示。

在两岁的时候，黄志坚意外受伤，由于当时用药不当，导致了视神经萎缩，一直以来，他都只能用耳朵捕捉生活的每一个瞬间。但近年来，随着社会的进步和科技的发展，普通人的美好生活离他越来越近。

比如，由于行动不便，黄志坚以前只能一个月出门一次，而现在他每天都可以自行出门；再比如，黄志坚曾经是一个比较内敛的宅家男孩，而现在他变成了社交达人，不仅自己像普通人一样学习、工作和交友，还向更多人传递出爱……

记者了解到，在日常生活中，黄志坚不仅打板龄球、和朋友聚会分享，同时，黄志坚还兼职黑暗体验馆的导游，带领游客感受不一样的世界，此外，他也在残联做义工，尽自己最大可能积极参与社会活动并为他人做贡献。

这一切，都是科技向善带来的助力。除了越来越人性化的公共基础设施，最为突出的，还有已经成为人们生活必需品的智能手机。近年来，为了让残障人士和正常人一样享受科技带来的美好生活，很多科技企业在无障碍赛道上的持续创新，让更多的人有机会享受到科技带来的温暖和生活的更多精彩。

以手机品牌vivo为例，记者了解到，继今年3月针对听障用户推出手语翻译官手机应用产品之后，其于近日也为视障用户带来了无障碍软件产品——“vivo看见”以及“vivo读谱”。

据介绍，vivo看见是一款支持环境描述、物品查找和辅助拍照的视觉辅助软件产品，能在多种场景下助力用户识别信息；vivo读谱则拥有本地乐谱便捷导入、免费曲库、乐谱朗读等能力，助力视障用户独立享受音乐学习的乐趣。

“希望借助这两个产品，让每一个视障用户都能感受到科技的温暖和力量。我们始终坚持以用户为导向，为广大消费者提供更加便捷、舒适的体验，让所有人平等地享受科技进步带来的美好生活。”vivo相关负责人表示，此外，vivo还针对老年人推出简易模式、健康关怀、长辈关怀等功能，让老年人可以更愉悦地享受科技带来的便利。

“现在的智能手机越来越人性化了，对我的帮助非常大，无论是工作，还是学习和生活，很多都可以在智能手机的帮助下完成，而且还越来越简洁和方便。”黄志坚满脸笑容地向记者表示。

记者还了解到，黄志坚在深圳市宝安区担任盲协主席，平时会督导一些无障碍设施的建设和改造。同时他还兼职做培训师，培训企业的管理者。“在日常生活中，我会经常带领视障者和普通人群进行深入地接触，让大家知道，视障者并不是一开始想象的那样，生活比较困难，或者很少出门的一种状态，而是可以自力更生，生活也可以多姿多彩的。”尽管看不见，但黄志坚却拥有积极向上的态度和充实的生活。

(责编：罗知之、高雷)

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