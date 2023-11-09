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铁路部门：科学应对大风雨雪降温天气 确保列车运行安全

2023年11月09日13:27 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，连日来，我国中东部大部地区遭遇寒潮侵袭，多地降温明显并伴有大风、雨雪等天气。铁路部门迅速启动应急预案，做好做细设备巡检养护、旅客出行安全等工作，努力将不良天气的影响降到最低。

11月6日，中央气象台继续发布暴雪橙色预警、寒潮蓝色预警和大风蓝色预警。中国国家铁路集团有限公司调度中心、安监局、工电部等部门加强与气象部门的协调联动、信息共享，及时下发调度命令、预警通知等，督促指导各铁路局集团公司做好不良天气防范应对工作。

中国铁路哈尔滨、沈阳局集团有限公司盯控受降雪影响主要铁路区段，调集人员、机具开展积雪清扫、设备巡检等，适时对管内线路运行区段做出调整，并增派人员加强旅客疏导。

中国铁路北京、济南等局集团有限公司提前宣传引导，督促相关责任人对铁路沿线的塑料大棚、彩钢棚、广告牌、防尘网等采取加固防护措施，并加密巡检频次，及时清理上线轻飘物，确保列车运行安全。

中国铁路兰州、郑州等局集团有限公司科学研判温差变化给轨道等设备带来的风险，做好无缝线路应力放散，对重点地段加密探伤检查频次，及时发现并消除断轨等季节性安全隐患。

中国铁路上海、南昌等局集团有限公司管内相关单位以雨为令，加强防洪值班，认真落实“防、避、抢”工作要求，密切跟踪雨情水情，特别是加强山区铁路巡检，防止出现地质灾害，慎终如始做好防洪各项工作。

(责编：王连香、高雷)
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