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交通运输部：50个项目入选第四批农村物流服务品牌

2023年11月09日13:38 | 来源：人民网
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人民网北京11月9日电 （记者王连香）据交通运输部消息，日前，交通运输部、国家邮政局联合印发了《关于公布第四批农村物流服务品牌的通知》（以下简称《通知》），公布了第四批农村物流服务品牌名单，河北省武安市“交邮下行、电商上行＋共同配送”、江苏省南京市溧水区“交邮快融合，助力城乡发展一体化”等50个项目入选。

近年来，交通运输部、国家邮政局以农村物流服务品牌创建活动为契机，不断强化农村物流发展顶层设计，加快推进农村现代物流体系建设，提升货运物流效率和标准化、专业化、智能化服务能力，打通农村物流服务“最后一公里”，全面助力乡村振兴。

《通知》要求，一是各地要充分利用交通运输、邮政、商务、农业、供销等既有资源，找准健全农村物流服务网络、创新物流运输运营模式、健全完善标准规范等方面的发力点和突破口，加大政策创新和改革力度。

二是主动分析研判产业发展的新模式、新需求，支持农村物流经营主体加大创新力度，打通工业品下乡和农产品生产流通全过程、各环节，加强供需高效匹配、物流优化组织、服务快捷直达，实现交通物流资源高效集约配置。

三是客观、及时掌握农村物流发展实际情况，重点围绕工作机制及政策保障、物流资源整合利用、网络节点服务能力等方面开展动态检测。

四是加快组织建立对辖区内已公布的农村物流服务品牌项目的常态化跟踪监测和督导机制，及时总结梳理项目建设成效和面临问题，因地制宜、精准发力，不断提升农村物流服务水平。

据了解，武安市通过创建“交邮下行、电商上行＋共同配送”服务品牌，在全市建成村级网点518个，城乡客运实现了100％公交化运营；南京市溧水区通过推广交邮快融合发展，实现了农村物流场站资源共享和“客运＋货运”两网合一，建制村（社区）物流服务点100％覆盖，镇级农村物流服务站提供就业岗位12个，村级农村物流服务提供就业岗位87个。

(责编：王连香、高雷)
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