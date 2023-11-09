原标题：百度知识增强大语言模型关键技术获得“2023世界互联网大会领先科技奖”

11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会正式开幕，今年是乌镇峰会举办的第十年，本次峰会的主题为“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”。百度知识增强大语言模型关键技术获得“世界互联网大会领先科技奖”，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程研究中心主任王海峰现场发布了文心大模型的关键技术成果。

世界互联网领先科技成果是由世界互联网大会组织发布的，面向全球广泛征集前沿科技申报成果，通过评审评出具有国际代表性的年度领先科技成果。世界互联网领先科技成果发布活动自2016年起连续举办，旨在引领科技前沿创新，倡导技术交流合作，对世界互联网科技发展发挥了积极影响。今年，这一活动全面升级为世界互联网大会领先科技奖，并首次分为关键技术、基础研究、工程研发三类，面向全球表彰年度领先互联网科技成果。

本次大会共计征集到来自中国、美国、俄罗斯、英国、德国等国家的领先科技成果246项，涵盖人工智能、大数据、5G、车联网等领域，经过40名海内外专家评审，百度知识增强大语言模型关键技术成为继百度大脑、小度助手(DuerOS)、Apollo、飞桨之后，百度在世界互联网大会乌镇峰会第五次获此荣誉。

王海峰发布知识增强大语言模型领先科技成果时表示，“人工智能正在引领新一轮科技革命和产业变革，大语言模型让人们看到了通用人工智能的曙光。知识增强大语言模型关键技术，突破知识内化和外用技术，具备知识增强、检索增强和对话增强的独有技术优势，并通过模型与框架联合优化，突破了训练规模，提高了训练效率，提升了模型效果。”

百度在今年3月16日发布新一代知识增强大语言模型文心一言，目前其基础模型已迭代到文心大模型4.0版本。文心大模型和飞桨深度学习平台联合优化，快速迭代升级，训练效率提升到3月发布时的3.6倍，推理提升50多倍。

据了解，8月31日文心一言面向全社会开放至今，用户规模已经达到7000万，场景4300个。

(责编：董童、杨迪)

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