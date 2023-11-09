原标题：科创新星信芯微获评国家级专精特新“小巨人”企业

近日，工业和信息化部发布通告，青岛信芯微电子科技股份有限公司（简称“信芯微”）成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。信芯微的成功入选，体现了行业权威对信芯微专业化程度、科技创新能力、行业影响力和综合实力的高度认可。

信芯微是一家专注于显示芯片及AIoT智能控制芯片的Fabless模式芯片设计公司，致力于为各类显示面板及显示终端提供显示芯片解决方案。经过多年沉淀积累，信芯微已发展成为国内领先的显示芯片供应商，凭借优异的产品设计和可靠的量产质量在国内拥有领先的排名和较高的市场份额。

长期以来，信芯微始终坚持技术立企和自主创新，通过持续的研发积累，在显示芯片及AIoT智能控制芯片领域形成了深厚的核心技术底蕴。当前，信芯微通过在电视、显示器、笔记本TCON芯片、画质芯片、显示器SoC芯片和显示驱动芯片等显示芯片领域的全面自研布局，形成了完整的全显示产品矩阵，打造显示芯片领域的平台企业，实现体系化产品间的协同，打破海外产品的垄断。同时，信芯微不断丰富AIOT智能控制芯片的应用场景，重点布局家电控制、工控、车载等细分市场，为智慧生活方式带来“信芯”方案。

对此，业内人士分析指出，随着信芯微持续在显示芯片和AIOT智能控制芯片领域发力，公司有望从电视TCON芯片细分市场全球第一出发，向全球第一全显示芯片设计公司的宝座发起冲锋。

本次国家级专精特新“小巨人”企业的认定，体现了国家进一步提高显示芯片的国产化率、打破海外芯片垄断、保障供应链安全的政策导向。未来，信芯微将继续坚持创新驱动和市场引领，不断提升技术创新能力、市场竞争力和品牌影响力，实现长期高质量发展。（记者 刘钊）

(责编：董童、杨迪)

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