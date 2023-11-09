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我国森林食物年产量超2亿吨

2023年11月09日17:37 | 来源：新华网
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新华社北京11月9日电（记者胡璐）森林资源是多元化食物供给体系的重要组成部分。国家林草局最新统计显示，我国森林食物年产量超过2亿吨。

国家林草局林业和草原改革发展司二级巡视员高均凯9日在接受记者采访时说，我国有34亿多亩森林、8000多种木本植物，蕴藏着丰富的食物资源。党的十八大以来，通过重点林业生态工程和经济林生产基地建设，森林食物生产能力不断提高。

目前经济林面积约为7亿亩，经济林产量为2亿吨左右、产值约为2.2万亿元，是森林食物生产的主力军；林下经济利用林地面积达到6亿亩，产值突破1万亿元。“森林食物产业已经成为林草主导产业。”高均凯表示，考虑到当前一些木本粮油单产不高、干鲜果品供需存在结构性矛盾等因素，森林食物产业未来还有较大的发展空间。

他说，将通过优化发展布局、保障发展用地、加大资金支持等举措，进一步推动经济林产业转型升级、提质增效。具体包括：统筹资源、政策等要素，加强规划指导；强化技术指导和科技成果转化，科学推进树种结构调整、品种改良和基地建设，做优做强特色果品、木本粮油、林源饲料等产业；整合低产低效茶园、低产人工商品林地等非耕地国土资源，加大中央预算内投资、财政奖补政策支持力度，用好国家储备林等开发性、政策性金融信贷政策，支持扩大油茶等高产高效经济林种植和改造提升等。

森林食物是指森林或林地生产的食物，包括可食用的果实、花、叶、枝、皮、根、脂液以及寄生物、附生物等非木质林产品，分为经济林、林下经济产品、可以作为牲畜饲料的间接性食品三大类。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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