新华社北京11月9日电 题：积极推进加入CPTPP和DEPA、老字号“有进有出”动态管理……商务部回应近期经贸热点

新华社记者王雨萧、谢希瑶

积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）相关进程；将存在长期经营不善等情况的55个品牌移出中华老字号名录……商务部9日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

商务部新闻发言人何亚东介绍，中方先后于2021年9月和11月正式申请加入CPTPP和DEPA，并积极推进相关进程。关于CPTPP，中方已对协定全部条款进行了深入全面的分析、研究和评估，梳理了可能需要采取的改革举措和修改的法律法规，并在有条件的自贸试验区和海南自贸港主动对照先行先试。目前，中方正按照加入程序，与各成员进行沟通和磋商。

“关于DEPA，2022年8月18日，成员方成立了中国加入工作组，全面启动谈判。目前，中方正与成员方就协定相关议题深入交流，已举行2次部级会议，3次首席谈判代表会议和3次技术磋商，总体进展积极。同时，中国国内多个地方都在主动对接DEPA，与成员方一道探索相关领域务实合作。”何亚东说。

推进高水平对外开放，一个重要举措就是让外资准入负面清单“瘦下来”，让市场准入门槛“降下来”。

何亚东说，商务部将在充分听取和梳理外资企业和外国商协会意见建议基础上，推动各行业主管部门就进一步合理缩减自贸试验区外资准入负面清单进行评估论证，同时会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

何亚东还在发布会上提到，中澳经济高度互补，共同利益广泛，双方在经贸领域开展互利合作，符合两国和两国人民的共同利益。近期，在双方共同努力下，中澳在一系列经贸问题上取得积极进展。这说明只要双方沿着正确的方向前进，就能妥善解决好各自经贸关切，发展好双边经贸关系。

“我们愿与澳方共同努力，积极落实两国领导人达成的重要共识，充分发挥中澳自贸协定潜能，拓展气候变化、绿色经济等新兴领域合作，并为两国企业投资经营提供良好营商环境。”何亚东说。

老字号是我国工商业发展历史中孕育的“金字招牌”。今年4月，商务部联合相关部门部署开展中华老字号示范创建，建立实施“有进有出”的动态管理机制，对已有中华老字号进行全面复核。

“近期，经企业自查、地方初核、专家评审、社会公示等程序，商务部联合相关部门公布中华老字号复核结果，将长期经营不善，甚至已经破产、注销、倒闭，或者丧失老字号注册商标所有权、使用权的55个品牌，移出中华老字号名录；对经营不佳、业绩下滑的73个品牌，要求6个月予以整改；继续保留1000个经营规范、发展良好的品牌。”何亚东说。

何亚东还介绍，近期，商务部发布新修订的《大宗产品进出口报告统计调查制度》,本次修订仅对统计商品范围进行了调整，并未改变现行报告制度。相关商品现行管理措施不变，企业贸易流程不变，通关条件不变。同时，在接受统计调查和申领相关许可证过程中，企业无需重复填报相同信息。

何亚东说，对部分大宗产品建立进出口报告统计调查和信息发布制度是国际通行做法。通过统计货物进出口相关信息，有助于及时掌握大宗产品进出口状况，研判趋势。2008年起，我国对部分大宗农产品实行了进口报告制度。10多年来，运行情况良好，企业贸易流程和通关时效不受影响。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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