11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海开幕。已连续六年参会的必和必拓，今年第二次作为参展商参加企业商业展。该公司展台以“面向未来，明朗可期”为主题，通过多媒体科技交互体验等方式，不仅展示了在华发展历程和战略布局、介绍了公司多元化的矿产资源品种，还同时阐述了必和必拓与中国产业链合作伙伴协力应对气候和环境挑战，实现绿色脱碳减排的愿景、目标以及阶段性成果。

必和必拓展位。（受访者供图）

必和必拓首席商务官潘文怡表示，进博会是促进国际经贸合作的重要平台，已经成为必和必拓与中国客户共同寻找新机遇、共同创造新价值的重大盛会。长期以来，必和必拓一直以切实行动支持中国践行开放创新、合作共赢的理念，携手客户、供应商及行业伙伴，并与产业链上下游企业一道，协力应对气候和环境挑战，支持全球可持续发展进程。

据介绍，本次进博会期间，除传统的铁矿石、铜、镍等产品外，必和必拓也开始与中国客户就未来的钾矿供应展开洽谈。在“进博效应”催化下，必和必拓已先后携手中国宝武、河钢集团、中国铜业和大冶有色、中天钢铁等多家产业链合作伙伴，签署多项合作协议以共同推动钢铁生产以及铜冶炼等整体流程走向低碳化。

必和必拓首席商务官潘文怡女士（Vandita Pant）出席进博会虹桥国际经济论坛“提升全球产业链供应链韧性”平行论坛。（受访者供图）

此外，在进博会虹桥国际经济论坛“提升全球产业链供应链韧性”平行论坛上，潘文怡表示：“当世界面临复杂挑战之际，供应链韧性也会备受考验，我们不应从全球供应链撤离，相反，应当深化供应链合作。在当前相对稳定的环境中，我们有机会最大限度地发挥全球供应链的力量，并使其更具可持续性、有效性和韧性，并加大对开放市场的坚定承诺。”

随着中国不断推进高水平对外开放，着力推动高质量和绿色发展，必和必拓对未来充满信心。潘文怡还提出：“我们会增加面向未来的大宗商品的投资布局，包括铜、镍、和钾肥等。镍是动力和储能电池所需的重要原材料；提高农业产量离不开钾肥，这与中国的发展路径非常契合。同时，随着中国城镇化进程不断推进，钢铁行业仍将是一个支柱产业，必和必拓所拥有高质量铁矿石和炼焦煤资产组合可以为其提供有力支持。”

(责编：董童、高雷)

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