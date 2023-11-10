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《世界开放报告2023》在上海发布

2023年11月10日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛上，《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）作为旗舰报告正式发布。

中国社科院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕表示，2022年，世界开放指数为0.7542，比2021年下降0.4%，为2008年以来第二低的水平，连续第七年介于0.75和0.76之间，回升基础仍不稳固，世界开放政策和开放绩效仍然低迷。在多个视角下，世界开放近期的表现均存在明显“温差”。2022年，有78个经济体对世界开放的贡献同比增加，有51个经济体对世界开放的贡献同比减少。

张宇燕表示，2022年的世界开放指数比2008年低5.4%，延续了最近十五年来总体下降的走势，但也蕴含着扩大开放的希望。在此期间，世界社会开放水平上升15.2%，金砖五国的开放上升7.4%，共建“一带一路”国家上涨5.3%，中等偏上收入经济体和中等偏下收入经济体分别增长6.3%和5.1%，新兴市场和发展中国家提高4.8%，东亚与太平洋地区增长4.6%。

“开放动力正在‘破冰’。科技进步、数字智能、绿色发展，进一步减少了货物、服务、信息等要素流动的阻力，提升了开放绩效。全球绿色低碳转型步伐加快，相关国际合作正在深化，以环境产品为代表的绿色贸易投资正在成为世界发展新赛道，有望在维护和提高国际产业链供应链价值链韧性中发挥更积极作用。”张宇燕说。

围绕中国开放成就以及对世界开放发展的积极贡献，虹桥论坛研究中心理事长顾学明表示，今年是中国国际进口博览会在三年疫情后首次全面恢复线下举办。中国在开放发展中与世界经济相互影响、相互成就。中国与世界开放的良性互动，成为合意开放的范例，也蕴含着中国主动开放、推动构建人类命运共同体的善意与担当。

“全球可持续发展议程的顺利推进需要世界各国共同努力，而关键在于帮助广大发展中国家激发经济社会发展动能。”顾学明表示，当前，发展中国家既面临着严峻的外部发展环境挑战，也面临着资金、技术、人才等方面的内部约束。进口博览会自2018年首届举办以来，每年都为最不发达国家参展商提供免费展位，为其提供了产品展示、投资洽谈与文化交流的平台，让这些国家的特色产品与资源有机会进入中国市场，共享中国发展红利，并融入全球经济发展大潮。

顾学明表示，中国作为世界上最大的发展中国家，走出了一条符合自身国情的中国式现代化道路，对广大发展中国家的现代化探索、世界现代化进程都将带来持续而深远的影响。中国式现代化是建设开放型世界经济的重大机遇。中国在推进现代化进程中，将绿色、和平、互利共赢的发展理念与共商、共建、共享的治理理念融入到国际发展合作中，为全球可持续发展作出了突出贡献。世界现代化进程不仅包括发达国家的现代化，更应海纳众多发展中国家的现代化探索实践。

(责编：罗知之、高雷)
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