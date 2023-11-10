原标题：十月份全国居民消费价格指数略有下降

本报北京11月9日电（记者董蓓）国家统计局9日发布数据，10月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.2%。其中，城市下降0.1%，农村下降0.5%；食品价格下降4.0%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨1.2%。1至10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。

“10月份，受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响，CPI略有下降。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读数据时指出。

从同比看，10月份CPI下降0.2%，主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.0%，降幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI下降约0.75个百分点。食品中，猪肉价格下降30.1%，降幅扩大8.1个百分点；鸡蛋、牛羊肉、鲜菜和食用油价格也下降较多，降幅在3.5%至6.4%；鲜果价格由上月下降0.3%转为上涨2.2%。

非食品价格上涨0.7%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.57个百分点。非食品中，工业消费品价格下降0.1%，降幅收窄0.2个百分点，其中汽油价格由上月下降1.2%转为上涨1.8%；服务价格上涨1.2%，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游和飞机票价格分别上涨11.0%和5.1%，涨幅均有回落。

据测算，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。

10月份，工业生产经营活动保持扩张，受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比由上涨0.4%转为持平，同比降幅比上月扩大0.1个百分点。

(责编：罗知之、杨迪)

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