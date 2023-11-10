人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业新技术新产品供需两旺

——来自第二十届中国国际农产品交易会的一线观察

宋迎迎
2023年11月10日09:06 | 来源：科技日报
小字号

原标题：农业新技术新产品供需两旺

身高1.8米的章丘大葱、体重4斤的冠县黄金酥梨、能移动的“田间冰箱”、可在夜间作业的植保无人机……11月9日，为期4天的第二十届中国国际农产品交易会（以下简称“农交会”）在山东青岛开幕。来自天南海北的农产品、农业装备集中亮相，吸引诸多市民、客商观展驻足。

农技交流火

本届农交会上，大量先进的涉农新装备、实用的农业新技术扎堆亮相。在农业农村大数据应用展区，一件件惠农高科技产品令人目不暇接。

四平航天宏图无人机有限公司展出的植保无人机备受关注。

“这款植保无人机配置夜航模式，可快速进行仿地飞行及自动避障。相较于市场上的其他植保无人机，我们对无人机的螺旋桨、雾化喷头等部件进行优化配置，穿透力强，雾化效果好。”四平航天宏图无人机有限公司副厂长刘堂美向科技日报记者介绍说，他们带来的植保无人机不仅适用于玉米等高秆作物，其喷洒效果、作业效率也能满足果园的需求。

“参加农交会一方面是为了展示企业的创新实力，另一方面是为了了解用户的实际需求，让我们的装备更先进实用。”刘堂美说，参展让公司产品得到不少关注，希望可以为更多智慧农场提供创新产品。

居家生活有台冰箱，食品存储会省去不少麻烦。在农交会现场，苏州憨云智能科技有限公司带来的一台大冰箱，可解决果蔬在田间地头的冷藏保鲜问题。

“这是一台可以移动的农产品冷藏保鲜冷库，只要地面平整、能通电的地方都能安装。水果蔬菜一采摘下来，就能送入保鲜冷库冷藏，锁住鲜味。”苏州憨云智能科技有限公司区域总监韩尊强告诉记者，通过手机App，还可以实现对保鲜冷库的远程监测和控制，控制其温度和湿度。

本次农交会的农业农村服务业展区还展出了一系列“乡村治理数智化”“乡村产业数智化”等农业农村领域的高科技应用场景，让智能化、数字化、标准化的“种子”在农村、农田里“生根发芽”。

农品展销热

本届农交会亦是供需两旺。在中铁青岛世界博览城12万平方米的展览空间内，天南海北的特色农产品琳琅满目。各展区内，供求双方火热洽谈，以期达成合作意向。

在地标农品展区陕西展馆，当地52家农企携大荔冬枣、富平柿饼、米脂小米等200余种展品，面向各地的采购商作推介。

“我们的猕猴桃出口26个国家和地区，这个数量还在不断增加。”陕西齐峰果业有限责任公司董事长齐峰说，他期待通过本次交易会觅得更多商机，推动扩大“陕西农品”的全球“朋友圈”。

农交会也成为中国农业对外开放的窗口，被越来越多外国展商所选择。国际展区吸引了俄罗斯、伊朗、尼泊尔、斯里兰卡等国家和地区的参展商参展。

“农交会为斯里兰卡特色产品进入中国市场搭建了快速通道。这次我们带来了红糖、茶、米酒等特色产品。”来自斯里兰卡的参展商阿努拉用流利的中文介绍，本次参展，除了展销特色产品，他更期望和来自各国的采购商建立长远联系，将本国产品和品牌推广到更多国家。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新推动全球合作 开放融合促进互利共赢
　　人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）发布暨国际研讨会上，中外嘉宾一致表示，《报告》已成为观察世界开放态势的一个窗口，《报告》不仅创新性地推出世界开放指数，还提出了“合意开放度”“开放度U型演进”“开放能力”等创新理论，填补了学术领域的研究空白。…
专家热议全球化发展趋势：开放红利助力世界经济复苏
　　人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）发布暨国际研讨会上，中外嘉宾一致表示，经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是满足人类美好生活需要的必由之路，其发展趋势不可逆转，各个国家渴望和平与发展的心愿也不可阻挡。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部