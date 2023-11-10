宋迎迎

原标题：农业新技术新产品供需两旺

身高1.8米的章丘大葱、体重4斤的冠县黄金酥梨、能移动的“田间冰箱”、可在夜间作业的植保无人机……11月9日，为期4天的第二十届中国国际农产品交易会（以下简称“农交会”）在山东青岛开幕。来自天南海北的农产品、农业装备集中亮相，吸引诸多市民、客商观展驻足。

农技交流火

本届农交会上，大量先进的涉农新装备、实用的农业新技术扎堆亮相。在农业农村大数据应用展区，一件件惠农高科技产品令人目不暇接。

四平航天宏图无人机有限公司展出的植保无人机备受关注。

“这款植保无人机配置夜航模式，可快速进行仿地飞行及自动避障。相较于市场上的其他植保无人机，我们对无人机的螺旋桨、雾化喷头等部件进行优化配置，穿透力强，雾化效果好。”四平航天宏图无人机有限公司副厂长刘堂美向科技日报记者介绍说，他们带来的植保无人机不仅适用于玉米等高秆作物，其喷洒效果、作业效率也能满足果园的需求。

“参加农交会一方面是为了展示企业的创新实力，另一方面是为了了解用户的实际需求，让我们的装备更先进实用。”刘堂美说，参展让公司产品得到不少关注，希望可以为更多智慧农场提供创新产品。

居家生活有台冰箱，食品存储会省去不少麻烦。在农交会现场，苏州憨云智能科技有限公司带来的一台大冰箱，可解决果蔬在田间地头的冷藏保鲜问题。

“这是一台可以移动的农产品冷藏保鲜冷库，只要地面平整、能通电的地方都能安装。水果蔬菜一采摘下来，就能送入保鲜冷库冷藏，锁住鲜味。”苏州憨云智能科技有限公司区域总监韩尊强告诉记者，通过手机App，还可以实现对保鲜冷库的远程监测和控制，控制其温度和湿度。

本次农交会的农业农村服务业展区还展出了一系列“乡村治理数智化”“乡村产业数智化”等农业农村领域的高科技应用场景，让智能化、数字化、标准化的“种子”在农村、农田里“生根发芽”。

农品展销热

本届农交会亦是供需两旺。在中铁青岛世界博览城12万平方米的展览空间内，天南海北的特色农产品琳琅满目。各展区内，供求双方火热洽谈，以期达成合作意向。

在地标农品展区陕西展馆，当地52家农企携大荔冬枣、富平柿饼、米脂小米等200余种展品，面向各地的采购商作推介。

“我们的猕猴桃出口26个国家和地区，这个数量还在不断增加。”陕西齐峰果业有限责任公司董事长齐峰说，他期待通过本次交易会觅得更多商机，推动扩大“陕西农品”的全球“朋友圈”。

农交会也成为中国农业对外开放的窗口，被越来越多外国展商所选择。国际展区吸引了俄罗斯、伊朗、尼泊尔、斯里兰卡等国家和地区的参展商参展。

“农交会为斯里兰卡特色产品进入中国市场搭建了快速通道。这次我们带来了红糖、茶、米酒等特色产品。”来自斯里兰卡的参展商阿努拉用流利的中文介绍，本次参展，除了展销特色产品，他更期望和来自各国的采购商建立长远联系，将本国产品和品牌推广到更多国家。

(责编：罗知之、杨迪)

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