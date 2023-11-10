原标题：联想首推大模型解决方案及服务 加速推动企业级应用落地

11月9日，在乌镇举办的2023世界互联网大会算力网络协同创新分论坛上，联想集团副总裁、中国区方案服务业务总经理戴炜以“算力时代一切皆服务”为主题进行演讲，并首次对外推出联想企业大模型服务。旨在以智算服务为基础，通过AI平台部署进行推理加速、分布式训练＆微调，帮助实现私有化大模型部署，全面赋能企业的业务系统，帮助客户实现 AI转型。

戴炜表示，“随着人工智能技术的快速发展，算力网络未来的发展方向将专注于实现大模型及人工智能在行业和企业中的实际落地和体现其业务价值。”

此次，联想首次对外推出了企业专属的私有化大模型解决方案及服务。该服务是联想基于智能算力和AI大模型技术的全新方案服务，可以有效解决企业自建大模型进程中对算力扩展、数据安全以及部署与运维等诸多个性化需求。

戴炜表示，企业大模型服务的优势在于可以帮助企业构建私有化的一体化大模型平台，一站式交付，安全可控，基于领域知识的高效微调，打造专属企业大脑。

而联想推出的企业专属的私有化大模型解决方案及服务，依托于一站式端到端的解决方案与陪伴式服务，让更多的企业也能快速享有大模型的能力同时，不必考虑具体的部署细节，能够把更多精力放在自身业务发展中。真正帮专注于探索大模型应用的企业更加经济地、高效地实现大模型应用的落地。

作为一场引领数字技术创新趋势的全球行业盛会，本次2023世界互联网大会吸引了中国ICT领域的诸多头部企业，包括以云网业务为核心的三大运营商，拥有全栈智能布局（包括AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施、AI原生的方案服务）的联想集团以及一家基础设施和智能终端提供商。

据IDC的最新数据显示，在IDC2022自然年对中国IT服务市场（非运营商）的排名中，联想方案服务业务夺得市场第二，正式迈入中国IT服务市场的头部核心梯队。联想正凭借AI原生的方案与服务，持续赋能中国企业智能化转型，以实赋实，最终与合作伙伴一起加速推动实现中国数实融合新图景。

算力五年复合增长率达52.3％，企业抢滩大模型建设

从ChatGPT横空出世，到国内外厂商纷纷入局大模型“百舸争流”，仅用了一年时间。

关于各类生成式人工智能大模型的讨论，已经从互联网、科技领域的局内人，蔓延至全社会的各行各业。由大模型引发的创新浪潮，正在不断“涌现”。

最新数据显示，目前我国有至少130家公司研究大模型产品，其中通用大模型有78家。如今，科大讯飞的“星火”、腾讯的“混元”、百度的“文心一言”、百川智能等国产大模型开始陆续出实验室，面向公众进行开放测试。

伴随大模型应用的不断推出，国内对于智能算力的需求也将持续扩大。据IDC数据显示，中国智能算力规模将持续高速增长，未来五年复合增长率达52.3％。

对于大众而言，可以对话、写诗、作画，甚至是写文章、编代码的AI大模型应用开始变得更加亲切和具体。但对于业内人士而言，大模型已经成为当前人工智能、乃至新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力，成为各大国争相抢占的科技制高点。

历经数十年的发展，人工智能正在逐步从感知智能向认知智能转化。掌握AI大模型工具，就是掌握了未来的生产力。

中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨指出，“多数行业的大企业没有自行开发大模型的能力，而互联网大企业和科研机构的大模型不了解行业，因此难以直接应用到行业中。为解决以上困境，现在的一种趋势是，互联网企业和科研企业开发大模型与行业合作，加上行业和企业自身数据，再在原有基础大模型上针对应用场景进行调优、量化、场景迁移等，帮助模型适应行业需要，变成一种小模型。”

企业正在转变思路，从大模型的消费者变成共同的创造者，深入探索产业价值。联想大模型服务的推出可以帮助正在探索大模型应用的企业抢占私有化大模型建设的先机，不断深耕自身所在领域的专精数据与经验积累，构建自身竞争力、形成智能、高效、可自行迭代的企业大脑。

联想推出大模型服务，助力企业抢跑下一轮智能化变革

自建企业大模型已经大势所趋，但在实践过程中仍存在算力扩展、数据安全以及部署与运维的诸多难题。因此，B端企业客户需要一个懂行业know—how、能帮助解决业务问题、真正赋能产业升级的大模型解决方案及服务商。

为帮助正在探索大模型应用的企业解决上述后顾之忧，联想首次推出的企业专属的私有化大模型解决方案及服务，通过强大的智能算力平台、工具和服务为企业智能化转型提供了坚实保障，更好地实现大模型在企业的落地。

在智能算力服务方面，不论是需要从0—1自建大模型的集团企业，还是选择一个经过预训练的大模型作为基础并进行指令微调以满足特定需求的中小企业，这些企业都需要能构造一个可扩展、能持续演进的算力发展架构。因此，联想为客户建设了以 AI计算虚拟化、GPU集群调度、异构计算等能力为核心的智算中心，可以满足客户对算力的个性化需求。

不仅如此，联想还提供全方位的联想智算中心解决方案和服务产品，包括了三大类解决方案：联想大脑嵌入的解决方案、联想混合云解决方案、联想绿色低碳智算中心基础设施；两大类服务，端到端全周期联想智算中心服务；按需订阅、灵活付费的联想臻算服务2.0。

在数据安全保障方面，为打造适合自己的专属大模型，企业需要使用私有数据（企业的高价值数据资产）作为知识来源和训练数据，对大模型进行再训练和精调，因此无论在计算、存储中都要保障数据资产的安全。联想通过私有化的一体化大模型平台保障了数据的安全可控，为客户部署AI平台，帮助客户实现推理加速、分布式训练＆微调，任务编排等 AI基础能力。

在部署与运维方面，一方面AI大模型带来的大算力、大存储需求更加复杂，且需要进行持续迭代；另一方面，新建大模型要与原有IT系统融合、互通，加快数据流通，这也进一步增加了IT部署与运维的难度。

对此，联想将以服务的方式为客户提供方案交付，并且整个服务过程将在联想智能服务平台 AI force上进行统一管理，实现一站式交付，并且安全可控，客户也可以通过 AI force平台进行企业助手（智能体）部署服务、企业知识库部署服务、业务系统插件化服务以及企业模型微调及部署服务，更加安全、便捷的实现自身智能化管理。

在产业数字化的国家战略下，将人工智能与产业结合，打造更多落地应用，赋能千行百业的企业，跟随产业一同发展，“大模型＋产业”则是一项更符合中国本土市场实际情况的发展战略。企业应该做好重构产品和服务的准备，包括基础设施层面，也包括思维方式、组织方式层面。戴炜表示，“联想全栈式解决方案与陪伴式服务将帮助正在探索大模型应用的企业更加经济地、高效地实现大模型应用的落地，抢跑下一轮智能化变革。”

联想全栈智能布局，加速推动AI走深向实

据IDC报告显示，随着生成式AI应用的爆发，各行业对智算的需求首次超过通用算力，智能算力已成为算力发展的主要方向。

在为技术进步欢欣雀跃的同时，联想也开始了更深层次的探求，即打造全景式的人工智能，“从口袋到云端”的计算能力，将公共大模型和个人大模型，以及企业级大模型相结合。

业内人士普遍认为，未来终端将嵌入超级算力，在端上完成用户个性化模型的训练和推理任务。智能终端作为人工智能触达终端用户的终极载体，成为了联想打造全景式的人工智能的重要方向。

联想早在6年前就已前瞻性地预见到了智能革命的大势所趋，启动了3S战略。而今，依托“端边云网智”新IT架构，联想已经打造了包含AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施和AI原生的方案服务的全栈智能布局。联想也成功转变为全栈智能的产品，方案和服务的提供商。

在刚结束的联想创新科技大会上，联想对外公布了首款AIPC产品，该设备搭载了联想的大模型压缩技术，从而具备运行个人大模型的能力，能够基于本地运行不涉及云端操作，由此保证了个人隐私和数据安全。

在对智能终端不断探索的同时，联想也将AI导向的算力基础设施推向了新的高度。联想今年推出了两款AI服务器——联想问天WA7780 G3 AI大模型训练服务器和联想问天WA5480 G3 AI训推一体服务器。作为全新的AI导向的算力基础设施，其不仅性能领先，还全面覆盖云端、边缘算力场景，同时满足AI大模型和传统模型的训练、推理需求。

值得一提的是，作为陪伴中国信息化、数字化发展历程的高新制造企业，联想已扎根实体长达39年。依托新IT架构，联想“内生外化”打磨出了具有中台化＆云原生、AI智能和ESG三大特征的IT引擎——擎天，并构建出诸多数字化最佳实践。可以帮助客户打造专属的企业大模型，全面赋能企业的业务系统。以实赋实，帮助客户实现 AI转型。

在生成式人工智能蓬勃发展的背后，算力尤其是AI算力已经成为驱动大模型进化的核心引擎。联想积极响应国家“东数西算”战略，目前已在宁夏等西部地区布局绿色数据中心资源，并与多方联手打造多个行业标杆项目。

如今，联想在甘肃参与打造了西北地区最大的智算和超算平台—紫金云。据了解，紫金云算力平台不仅承担着西部与东部的协同枢纽功能，还面对西北地区计算和存储资源需求，在端边云网间输送先进算力。

未来，AI的落地、普及与安全，不仅仅是智能设备的课题，更关乎全产品组合与全方位、全景式的能力布局。

戴炜表示，“在 AI大模型浪潮下，在新的智能算力需求下，联想致力于成为“新IT”全栈解决方案提供商，为客户提供 AI内嵌的智能终端，AI导向的基础设施，以及 AI原生的方案服务，为政府、教育、制造、金融等行业客户提供 AI大模型赋能的“端边云网智”全栈解决方案，加速客户的智能化转型。”

(责编：董童、杨迪)

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