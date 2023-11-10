原标题：产学研深度融合，万家乐X天津大学“联合研发中心”正式揭牌

日前，“天津大学材料科学与工程学院——万家乐联合研发中心”（以下简称“联合研发中心”）揭牌仪式在天津大学正式举行。

在揭牌仪式致辞中，天津大学相关代表教授表示，此次合作是万家乐与天津大学材料科学与工程学院协同创新的一次尝试，天津大学在材料科学与工程领域具有深厚的底蕴。联合研发中心的成立，通过集聚双方优势资源，有利于进一步串联科技成果研发-转化-落地全链条，深化校企合作。据介绍，未来双方还将围绕新材料应用、燃气具行业前沿和中远期技术等开展研究。

作为国家高新技术企业和国家认定企业技术中心，万家乐博士后科研工作站和国家认可实验室，研发出小体积集成技术、零冷水、家用中央热水、无电洗、厨房自动烹饪等颠覆行业的创新技术。与此同时，万家乐也与各大高校和科研院所保持紧密合作，开展联合研发以及前沿性课题的研究工作。

在持续的科研创新投入下，万家乐已构建起“研发一代、应用一代、预研一代、储备一代”的技术创新体系，创新研发出燃气热水器小型化、中央热水、清洁能源、节能减排、智能浴、安全浴、AI烹饪等前沿、核心专利技术1000余项，先后获得3000多项国内外荣誉。在自身创新发展的同时，万家乐还努力推动行业发展，累计主持、参与制(修)订国家、行业及地方标准百余项，推动中国燃气具产业化、标准化的进程。

据万家乐研发负责人介绍，联合研究中心的成立，代表着天津大学和万家乐更紧密合作的开始，双方将在金属材料研究、降噪材料研究等领域的技术研发、应用创新、人才培养和成果应用等方面共同努力，发挥双方优势，为中国厨卫行业发展做出积极贡献。

(责编：董童、杨迪)

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