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能链戴震：中国交通领域将率先实现能源转型

2023年11月10日14:19 | 来源：北京青年报客户端
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原标题：世界互联网大会 | 能链创始人戴震：中国交通领域将率先实现能源转型

　　11月9日，2023世界互联网大会乌镇峰会--数字化绿色化协同转型发展论坛召开。能链创始人、CEO，能链智电董事长戴震在论坛提出：中国新能源汽车发展存在地理黄金分割线，区域内渗透率接近50%，交通领域将率先实现能源转型；数字化和绿色化成为能源发展新引擎，对全球能源转型的贡献率可达10%。

　　戴震表示，中国能耗占全球的26%，其中交通能耗占比20%以上，而化石能源又在中国交通能耗中占比超过90%；三者相乘，中国交通化石能源能耗，占全球总能耗近5%。因此，交通领域的能源转型具有重要意义，且目前进展超出预期。

　　戴震提出，胡焕庸线和秦岭淮河线这两条气候地理分界线，是全国新能源汽车发展的地理“黄金分割线”，其两线交界的东南区域就是新能源汽车发展的“黄金区域”。数据显示，2022年新能源汽车的销量为680万辆，今年预计或达900万辆，目前新车渗透率已超30%；而在胡焕庸线以东、秦岭淮河线以南区域，新能源汽车渗透率接近50%。

　　据此，戴震预测，中国交通领域将率先实现能源转型，其中，“黄金区域”又将成为引领新能源汽车产业发展和交通能源转型的“高地”。

　　戴震认为，从产业视角来看，交通能源的全面转型，需要有三个方面的支撑。第一是在能源供给及存储方式方面的转变，主要反映在电池方面；第二是载具的转变，也就是从燃油车到电动汽车的“油电切换”；第三是交通能源消费场景的转变，资产总价值高达10万亿的全国加油站，将逐步转变为充电站。

　　在电池方面，中国产能可供全球使用，且五年内无需增容；在载具也即新能源汽车整车方面，中国每年产能近3000万辆，占全球70%，已经处于产能过剩阶段。但是，目前中国能源消费场景存在严重供需错配，尤其是在城市充电服务场景，表现为整体供给过剩，优质供给不足。这就需要通过数字化、智能化手段，来完成对于车机及能源消费的数字化匹配和精准导流，前提是充电场站要完成本地化“源网荷储”的微网配置，才能保证交通能源网络的稳定性和效率。

　　从实践经验来看，能链通过旗下团油覆盖中国数万座加油站，通过能链智电链接全国近90%的充电桩运营商，集团合作全国80%的汽车主机厂，服务上亿车主，实现累计碳减排近400万吨。戴震认为，能链实践表明了能源数字化、绿色化的巨大潜力，及其作为能源发展新引擎的巨大动能。

　　戴震还表示，交通能源的“数绿双化”，从长期来看是对全球的能源转型有10%贡献率的大品类，拥有大量机遇和极高的市场容量；而且当前正处于市场早期，至少还有20年的产业发展周期。目前，中国能源数字化领域有不少公司，能链希望市场涌现更多玩家，通过互联互通和开放合作，共同服务数亿车主，助力中国交通领域率先实现能源转型。（记者 温婧）

(责编：曹淼、杨迪)
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