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中汽协：我国汽车出口继续走高 连续2个月超40万辆 

2023年11月10日14:41 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）公布数据显示，10月，我国汽车出口达48.8万辆，环比增长9.8%，同比增长44.2%；1至10月，我国汽车出口392.2万辆，同比增长59.7%。

从中汽协发布数据来看，我国汽车出口继续走高，连续2个月超过40万辆。其中，9月份，我国汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%；1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。

从具体车型来看，新能源汽车出口增幅明显高于传统燃油车的出口。9月，我国新能源汽车出口9.6万辆，同比增长92.8%；1至9月，我国新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。

1至10月，新能源汽车出口99.5万辆，同比增长99.1%；乘用车出口330.6万辆，同比增长67.3%；商用车出口61.6万辆，同比增长28.3%。

此外，数据显示，汽车出口量排名前十的国家中，俄罗斯、墨西哥和澳大利亚出口量位居前三，市场表现较强，新能源汽车出口的前三大国家为比利时、泰国和英国。

随着中国汽车产业竞争力提升，汽车出口规模将持续扩大，更多中国汽车企业将走出国门，在海外布局汽车产业链、供应链。以比亚迪为例，比亚迪乘用车相继进入英国、西班牙、约旦等地，并将多种产品带到各个国家和市场，加快电动化转型。

(责编：王连香、高雷)
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