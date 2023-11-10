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第六届进博会按年计意向成交创新高 达784.1亿美元

2023年11月10日15:28 | 来源：新华网
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　　新华社快讯：第六届进博会按年计意向成交创新高，达784.1亿美元。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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