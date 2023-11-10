新华社北京11月10日电 题：加强监管防范风险 推动注册制走深走实——从2023金融街论坛年会看资本市场监管动向

新华社记者姚均芳、吉宁、刘慧

推动注册制走深走实，加快培育境内“聪明资金”，消除监管空白和盲区……正在召开的2023金融街论坛年会透出下一步资本市场监管动向。记者了解到，证监会将努力提升资本市场服务实体经济质效，加强监管、防范风险，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线。

推动股票发行注册制走深走实

近期召开的中央金融工作会议提出，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实。

我国股票发行注册制改革于2018年11月启动，先后在科创板、创业板和北交所试点。今年4月10日，全面实行股票发行注册制正式落地。

在2023金融街论坛年会上，证监会主席易会满表示：“注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。改革落地后监管更加严格，透明度提升。”在他看来，这种提升来自于审核注册全过程公开，覆盖事前事中事后全链条的监管，以及资本市场基础制度全面加强，特别是法治水平进一步提升。

证监会有关部门介绍，注册制改革以来，发行审核注册的透明度全面提升，标准、程序、内容、过程、结果已全部公开，权力运行全程透明，接受全社会监督。发行审核工作在详细问询基础上，综合运用现场督导、现场检查、专项核查等方式，严把入口关。现场检查制度实施以来，已对90余家企业开展现场检查，对10余家采取相应措施。发行审核工作着重把好发行上市条件、信息披露质量、板块定位、产业政策等关口。科创板、创业板有多家申报企业因不符合板块定位而撤回和被否决。已对从事投行业务的68家证券公司、367名责任人采取了监管措施。

同时，证监会加大对上市公司财务造假等信息披露类案件的查处力度。2019年以来，证监会办理财务造假案件228件。近期还查处了紫晶存储、泽达易盛欺诈发行案，并进行立体化追责。

易会满表示：“证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。”

据了解，证监会下一步将紧扣服务实体经济的根本宗旨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，更好发挥资本市场枢纽功能。同时，坚守监管主责主业，坚持以发行端强监管实现上市公司质量源头提升，强化全流程监管执法，切实防范资本市场风险。

推动中长期资金入市各项配套政策落地

证监会有关部门表示，从成熟市场经验看，养老金、保险资金等长期配置型资金可以克服市场短期波动。目前，证监会正在研究制定建设中国特色现代资本市场政策框架，核心举措之一就是制定资本市场投资端改革行动方案。

近期，对国有保险公司净资产收益率实施三年长周期考核、降低保险公司权益资产投资风险因子等举措陆续出台。业内人士认为，这将提升中长期资金参与权益投资的积极性和稳定性。

易会满表示：“要大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地。加快培育境内‘聪明资金’，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力。”

据悉，证监会将积极会同有关部门进一步推动解决中长期资金入市痛点和障碍，优化市场机制环境，推动完善有利于长期投资、价值投资的政策措施。

证监会有关部门表示，为加快培育境内“聪明资金”，证监会将从三方面入手：推动机构持续优化投研体系组织架构与人才培养机制，强化投研体系建设，加大人力、资本与科技投入，不断扩大管理效能与边界；引导机构在市场低点敢于逆周期投资、销售布局，树立资管行业长期价值投资标杆；继续推动各类专业机构投资者全面建立三年以上的长周期考核机制，强化长效激励约束机制。

消除监管空白和盲区

“加强监管、防范风险是中央金融工作会议的其中一条主线。”易会满表示，防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径，二者都是实现高质量发展的重要保障。

易会满说：“下一步证监会将全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心。”

据悉，证监会将加强与公安司法机关的协作，持续健全资本市场防假打假制度机制，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒。

易会满表示，要依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。

据介绍，截至今年10月，我国私募股权基金管理人近1.3万家、管理规模超14万亿元，稳居世界第二位。私募基金行业对于促进创新资本形成、促进提升资本市场机构化程度、增强市场韧性等正发挥越来越重要的作用。

证监会有关部门介绍，截至2022年底，会同有关方面共检查核查9000余家私募机构，处理处罚近1400家机构和相关责任人员，移送非法集资等涉嫌犯罪线索近250家，基金业协会注销2万余家“空壳”“失联”、不具备展业条件、严重违规的私募机构。

记者了解到，证监会正在全面修订私募投资基金监督管理暂行办法，制定相关配套规范性文件，从股东、实控人、高管及机构展业条件等方面明确私募基金管理人登记准入门槛和持续性规范要求，全流程促进私募基金规范运作。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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