新华社杭州11月10日电（记者张晓洁、王思北）为期3天的2023年世界互联网大会乌镇峰会10日圆满完成各项议程，落下帷幕。来自全球126个国家和地区的1800多名嘉宾参会，国别数创历届新高。“互联网之光”博览会上，来自47个国家和地区的580余家企业通过线上线下方式参展，境外展商数量创历届新高。

世界互联网大会秘书长任贤良10日在新闻发布会上介绍，今年是世界互联网大会乌镇峰会连续成功举办的第十年。本届峰会实现了四个“第一”：首次颁发“十年纪念荣誉”；全球首个互联网主题大型科技馆开馆；首次设立“全球青年领军者计划”，遴选出18名全球互联网领域优秀青年，覆盖14个国家和地区；首次颁发世界互联网大会领先科技奖，15个项目获奖。

此外，峰会还发布《发展负责任的生成式人工智能研究报告及共识文件》和《跨境电子商务国际规则体系发展研究报告》，总结了人工智能和跨境电商的全球技术产业发展态势，提出了促进产业发展、完善治理体系的倡议主张。发布《网络主权：理论与实践》（4.0版）概念文件，进一步宣介阐释网络主权观。发布《世界互联网发展报告2023》和《中国互联网发展报告2023》蓝皮书，为全球互联网发展与治理提供思想借鉴与智力支撑。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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