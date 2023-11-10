新华社上海11月10日电 题：续写更多精彩的故事——写在第六届进博会闭幕之际

新华社记者

深秋时节，黄浦江畔，再次奏响交融发展的乐章。

中国邀约、万商云集——第六届中国国际进口博览会上，来自154个国家、地区和国际组织的来宾齐聚一堂，企业参展数量再创历史新高，进博会“朋友圈”越来越大；

收获果实、播撒希望——短短6天，按年计意向成交创历届新高，金额达到784.1亿美元；交易商品服务，交流文化理念，一个个生动的进博故事不断上演。

“中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平主席在致信中再次向世界发出开放强音。

同舟共济，共谋发展，中国与世界携手创未来的更多精彩故事仍在续写。

引力增强——这一答卷更加精彩

行走在“四叶草”各大展馆，置身熙熙攘攘的人群中，有一个明显感受：今年的进博会更热闹了。

展馆内人头攒动，采购商与参展商争分夺秒洽谈；签约现场欢声笑语，一张张订单陆续敲定……新冠疫情后首次全面恢复线下办展，全球经济“寒意”下的进博会却“热力”不减。

自2018年以来，年年举办，从未爽约，“越办越好”的进博会已成为中国构建新发展格局的窗口，推动高水平开放的平台，全球共享的国际公共产品。

引力增强，进博会“朋友圈”持续扩容。

从粗粒海盐、加州混酿，到芝士奶酪、坚果莓果……美国政府首次以官方名义参加进博会并设立的美国食品和农业馆引人关注，洽商者络绎不绝。

“对于想进入中国市场的美国企业而言，进博会是一个展示产品的绝佳机会，我们不能错过。”上海美国商会会长郑艺说，明年还要带更多美国企业来参展。

今年3月与中国建交的洪都拉斯也是进博会新朋之一。“中国市场将给我们国家企业带来巨大发展机遇，往后每年的进博会都将成为洪都拉斯人民期待的经贸盛会。”洪都拉斯总统府事务部部长鲁道夫·帕斯托尔说。

72个国家和国际组织亮相国家展，其中，34个国家首次线下参展，128个国家和地区的3486家企业参加企业展，世界500强和行业龙头企业数超历届水平……有参展商感慨：穿行在进博会中，有一种身处“地球村”的感觉。

推陈出新，进博会创新风愈吹愈劲。

作为连续6年参展的“全勤生”，达能中国、北亚及大洋洲总裁谢伟博感慨颇深：“6年来，我们借助进博会累计将近百款新品引进中国市场。这里已成为我们研发创新、洞察消费者的最前沿，展示新产品的大舞台。”

如今的进博会，不仅成为新产品首发的大舞台，更是创新动能的汇聚地。

442项代表性首发新产品、新技术、新服务集中展示，科技前沿类展览专区较上届增长30%，创新孵化专区升级扩容，吸引超300个项目参展，超过前两届的总和……进博会创新效能辐射更广更深。

收获满满，进博会成绩单更加可观。

从首届进博会的按年计意向成交额578.3亿美元，到本届的784.1亿美元，一笔笔订单，成为一展惠全球的生动写照。

有务实合作、累累硕果，也有文化交融、美美与共。

来自新西兰的毛利战舞和斐济的传统舞蹈在此上演，来自澳门的中葡特色歌曲在此唱响……进博会不只是外贸商品交流的平台，也是各国文化交流的大舞台。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永说，中国不仅仅是在办一场展会活动，更是给世界经济发展注入强劲动力。

开放共融——这一趋势更加鲜明

细心的逛馆人会发现，一款中国企业制造的新能源汽车，同时出现在三家参展企业展台上。车辆展翼门用了科思创的环保新材料，数字座舱搭载了高通芯片，后备厢里放置了恩艾的自动驾驶测试设备。

透过一辆车，可以窥见开放融合、紧密相“链”的鲜明趋势。

与中国大市场拥抱更紧——

红色的铁矿粉、黄色的铜精矿、黑色的焦煤……全球矿业巨头必和必拓展出了出口中国的各色矿产资源。如今，中国已成该企业在全球最大的单一市场。

“今年9月，我们对中国铁矿石出口累计达到30亿吨。”必和必拓首席商务官潘文怡说，尽管世界经济遭遇挑战，但必和必拓与中国企业合作越来越密切。“我们正携手多家中国产业链合作伙伴，推动金属冶炼整体流程走向低碳化。”

东南亚的水果、非洲的农产品、日韩的美妆、欧美的创新药械……中国大市场、世界大机遇，在进博会展馆里体现得淋漓尽致。搭乘中国发展“快车”，参展企业从“头回客”变“回头客”，再成“常驻客”的进博故事不断上演。

与合作伙伴链接更密——

在进博会汽车展区，一辆充满未来感的“空中出租车”吸引众多观众驻足问询。

这是由本土创新企业御风未来自主研发的电动垂直起降飞行器，在本届进博会全球首展第二天就签下2.3亿元的意向订单。本届进博会，美国安飞公司不仅带来了展品，还携手合作伙伴御风飞行同台亮相。

邀请合作伙伴一起参展，与产业链上下游共同亮相……中外企业在进博会的大舞台上深度合作，为“你中有我、我中有你”的经济全球化写下生动注脚。

在中国各地扎根更深——

六年来，GE医疗从未缺席进博会，今年带来的近30款创新展品中，超过一半是融合全球资源和中国智慧的无界创新成果。

“2018年首届进博会，GE医疗参展的大多数展品都以进口为主。”GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊表示，未来GE将更大力度整合全球创新要素，推进“全面国产、无界创新、合作共赢”的战略落实。

扎根更深，“在中国，为中国，惠世界”已成为越来越多进博会参展企业的一致选择。

与各国分享发展机遇，也为自身发展注入动力。本届进博会上，国资央企组建了98个交易分团，中央企业“购物车”不断扩容升级；大量地方交易团开启“买买买”模式，加大力度招引“强链补链”项目……助力高质量发展，进博会联动两个市场的纽带作用更加凸显。

相向而行——这一共识更加坚定

经济全球化是历史大势、人心所向。当前，世界经济复苏动力不足，更需各国同舟共济、共谋发展。

汇共商发展之智——

作为进博会的重要组成部分，今年的虹桥国际经济论坛以“携手促发展 开放赢未来”为主题。联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘说：“这是一个非常重要的主题，它提醒我们，任何经济体、任何国家、任何社会都无法真正孤立地繁荣发展。”

论坛期间发布的《世界开放报告2023》指出，近年来世界开放持续低迷，维护和扩大世界开放仍需各国共同努力、相向而行。

“只有持续扩大国际交流与合作，才能构建稳定、可预期的外部环境”“开放与合作是世界经济向前发展的关键”……8000余名中外嘉宾，包括诺贝尔奖得主、图灵奖得主、世界500强企业全球高管等嘉宾齐聚论坛，围绕热点议题碰撞交流、凝聚共识。

进博会是一扇窗，中国看世界，世界也看中国。

将新鲜菠萝从贝宁空运到中国只用3天，进口鲜奶物流通关时间从8天缩短至72小时……通过扩大开放、优化营商环境，世界不断看到中国的新变化、新提升。

今年以来，中国发布稳外资24条政策措施，在5个自贸试验区和海南自由贸易港试点对接相关国际高标准经贸规则，宣布支持高质量共建“一带一路”的八项行动，自贸试验区升级扩容至22个……一系列高水平开放之举为提升贸易投资合作水平开辟新空间。

中国将持续推进“市场机遇更大”的开放，“规则对接更好”的开放，“创新动能更足”的开放，为构建开放型世界经济作出更大贡献。

享互利共赢之机——

地毯火了，松子也火了，阿富汗小伙阿里·法伊兹今年又将当地种的石榴带上进博会。

2020年，阿里首次参加进博会，此后他的展位一年比一年大，产品越来越丰富。“进博会给我们提供了一扇宝贵的机会窗口，让我们也能和其他发达地区一样融入经济全球化，享受到全球化的实惠。”阿里说。

从最不发达国家到发达国家，从世界500强和行业龙头到中小微初创企业，从土特产到智能制造……进博会彰显中国积极推动各国实现互利共赢、促进世界经济包容性增长的开放胸怀与大国担当。

“迎五洲客，计天下利”，进博会以“中国决心”带动“全球信心”。截至目前，第七届进博会的签约面积已超过10万平方米。“永不落幕”的进博会将演绎更多新的精彩故事……（记者于佳欣、谢希瑶、何欣荣、刘慧、周蕊、魏玉坤、许可）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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