原标题：为构建开放型世界经济贡献中国力量

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面对一个不确定性风险攀升且日趋碎片化的世界，我们该怎么办？刚刚闭幕的第六届中国国际进口博览会紧扣“新时代，共享未来”主题，用实际行动给出了中国方案。

世界经济亟须提振复苏信心，进博会传递开放信号恰逢其时。新冠疫情的冲击、部分大国采取“脱钩断链”“去风险”战略，以及地缘政治紧张加剧等各类主客观因素，不断破坏着全球市场的整体性和联通性，挫伤了世界各国对经济复苏的信心。人们普遍担忧，经济全球化是否会发生倒退，国际社会是否会遭遇信任危机，和平与发展的时代主旋律是否会发生偏移。一方面，和平赤字、发展赤字、安全赤字和治理赤字有增无减，亟须国际社会形成合力予以应对；另一方面，各类“院墙”和“藩篱”却不断设立，信任赤字使“逆全球化”趋势不断凸显，侵蚀世界和平与发展的基石。国际社会亟须回答“世界将往何处去”的根本性问题。

国际货币基金组织10月发布最新一版《世界经济展望报告》，预计全球经济增速将持续呈现放缓趋势，从2022年的3.5%放缓至2023年的3.0%，到2024年持续放缓至2.9%，连续三年的增速均低于此前2000年至2019年3.8%的历史平均水平。其中，2024年增速较今年7月时的同机构预测值下调了0.1个百分点。报告特别就日益明显的经济碎片化趋势发出警示：这将阻滞跨境资本和技术流动，给全球贸易带来诸多限制，进而导致全球经济遭受巨大损失。

世界经济复苏动力不足，需要各国同舟共济、共谋发展。中国一贯致力于推动构建开放型世界经济，并全球首创以进口为主题举办国家级博览会——中国国际进口博览会。自2018年以来，年年举办，从未爽约，“越办越好”的进博会已成为中国构建新发展格局的窗口，推动高水平开放的平台，全球共享的国际公共产品。以进博会为重要“抓手”，中国与世界各国一道致力于推倒妨碍世界经济增长的“藩篱”，融通全球市场，构建开放型世界经济。

在过去几年，中国不断兑现历届进博会上宣布的多项重大开放举措，尤其是近年来我国深度参与绿色低碳、数字经济等国际合作，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，充分彰显中国积极参与全球经济治理、推动构建开放型世界经济的决心和努力。如今，第六届进博会顺利举行，收获果实，播撒希望，凝聚共识与合力以开稳世界经济大船。

“中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”——本届进博会上，中国发出开放强音，向世界宣示，中国大力推进改革开放事业的决心不会变，以高水平开放推动构建开放型世界经济的愿景不会变。随着世界经济发生结构性转变，全球治理体系逐渐步入调整深化期，中国以行动回应世界关注，向世界表明中国态度。中国坚信，世界决不会退回到相互封闭、彼此分割的状态，开放合作仍然是历史大潮的前行方向。本届进博会充分展示出中国与各方“共同维护和发展开放型世界经济”的愿望与信心。

进博会不仅是新产品首发的大舞台，更是创新的汇聚平台。本届进博会着眼高质量发展和高品质生活的展示，重视新产品、新技术、新服务的推介，凸显绿色低碳、人工智能等前沿科技与领域在布展中的分量：442项代表性首发新产品、新技术、新服务集中展示，科技前沿类展览专区较上届增长30%，创新孵化专区升级扩容，吸引超300个项目参展，超过前两届的总和。

进博会不仅是商品交易的盛会，还是规则与标准“对话”的盛会，亦是各方参与全球经济治理的重要平台。作为进博会的重要组成部分，今年的虹桥国际经济论坛以“携手促发展 开放赢未来”为主题。论坛指出，近年来世界开放持续低迷，维护和扩大世界开放仍需各国共同努力、相向而行。此外，进博会还精心组织了20多场配套分论坛，聚集来自全球的各界精英，就绿色发展、数字经济、智能科技等全球热点议题展开研讨，为复苏世界经济、发掘创新驱动和推动全球治理体系改革出谋划策。

世界好，中国才会好；中国好，世界会更好。以进博会为“窗口”，中国进一步塑造与世界经济间的良性互动，聚全球之力共同应对当下的发展治理难题。以“中国决心”带动“全球信心”，为推动构建开放型世界经济而共同努力。

（作者：任琳，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、国家全球战略智库研究员）

(责编：郝帅、杨迪)

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