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10月份北京CPI 环比下降0.3%

2023年11月11日08:42 | 来源：北京青年报
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原标题：10月份北京CPI 环比下降0.3%

　　昨日，国家统计局北京调查总队发布消息，10月份，主要食品市场供应充足，节后消费需求回落，居民消费价格环比由涨转降，同比持平。1-10月份，北京居民消费价格总水平比上年同期上涨0.5%。

　　从环比看，CPI环比由上月上涨0.2%转为下降0.3%。其中，食品价格由上月上涨0.1%转为下降1.3%，影响CPI下降约0.18个百分点。食品中，南北产地气温适宜，农产品市场供应充足，加之节后消费需求有所回落，鲜活食品价格大多下降，其中鲜菜、鸡蛋、猪肉和水产品价格分别下降5.4%、4.5%、2.3%和1.0%，合计影响CPI下降约0.14个百分点。非食品价格由上月上涨0.2%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.07个百分点。非食品中，节后出行需求回落，飞机票、旅行社收费和宾馆住宿价格分别下降8.4%、2.0%和0.4%；受国际大宗商品价格波动影响，汽油和柴油价格分别上涨1.9%和2.0%，金饰品价格下降0.5%。

　　从同比看，CPI同比由上月上涨0.4%转为持平，主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.6%，降幅比上月扩大1.5个百分点，影响CPI下降约0.67个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别下降30.0%和10.7%，合计影响CPI下降约0.47个百分点；鸡蛋、牛羊肉、薯类和鲜奶价格下降较多，降幅在4.1%-7.8%之间。非食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.72个百分点。非食品中，服务价格上涨1.3%，涨幅比上月回落0.2个百分点，其中旅行社收费、宾馆住宿和飞机票价格分别上涨23.1%、10.3%和8.1%，涨幅均较上月有所回落。文/本报记者程婕

(责编：郝帅、杨迪)
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