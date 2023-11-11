栗玉晨

原标题：释放数据最大价值，共享数字经济红利

北京数据基础制度先行区启动运行，按照适应数据要素和数字经济特征的新型监管方式建立先行先试机制，加快建设数据基础制度综合改革试验田和数据要素集聚区，将搭建起智能算力基础设施和国家区块链网络枢纽。通过数据资产登记平台、数据资产评估平台、数据资产托管平台、数字资产管理平台以及金融数据、政务数据、“三医”数据、自动驾驶数据、文旅数据等数据专区与应用，将更好地让数据“用起来”“动起来”。

11月10日，北京数据基础制度先行区启动运行。先行区将集中试点示范落地国家和北京市的10条政策措施，为全市打造数据要素市场配置化改革样板，进而推广复制成功的经验做法。随着北京数据基础制度先行区启动运行，北京将与时俱进调整与数字生产力发展相适应的生产关系，持续构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、保障国家数据安全、彰显创新引领的数据基础制度，培育发展壮大数据要素市场，推动北京数字经济高质量发展。

数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。数据依托互联网，把整个人类社会有机、完整、全面地连接起来。数据能够准确反映和重塑人与人、人与物、人与社会、企业与企业、国家与国家之间的关系，日益成为人类社会一切经济活动、社会活动的基础，并正在创造新的生产方式、生活方式和社会形态、国际格局。

因此，数据已经成为新一轮科技革命最重要的核心要素。构建数据基础制度体系，是新时代我国改革开放事业持续向纵深推进的标志性、全局性、战略性举措，是立足我国国情、准确把握时代发展规律的创新之举，意义重大、影响深远。

加快构建新发展格局，推动高质量发展，数据的作用不容忽视。与其他生产要素相比，数据具有可复制、非消耗、边际成本接近于零等新特征，打破了自然资源有限供给对增长的制约，能够为经济转型升级提供不竭动力。同时，数据对其他生产要素具有放大、叠加、倍增的作用，可以推动资源快捷流动、市场主体加速融合，提升经济社会各个领域资源配置效能。探索构建数据基础制度体系，将为明确数据产权、流通、分配、治理等规则创新摸索新路径，从而解决数据谁能用、怎么用等关键问题，进而提升数据要素市场配置效率，激活数据要素价值，为现代化经济体系提供重要引擎。

与此同时，由于数据天然具有的非稀缺性、非独占性、跨界性、超时空性，可以被多方共同使用，彼此之间互不影响，探索构建数据基础制度体系，将为通过分配机制统筹兼顾效率与公平、促进公众共享数字经济发展红利、实现共同富裕带来了新契机，为加快全球要素资源重组、助力国际贸易和世界经济发展提供了新机遇。

由于数据自身具有的无形性、难以追溯等特点，在采集、传输、存储、使用、删除等过程中都存在风险。传统治理模式难以满足数据流通应用的实际需要，条块分割的行业治理难以适应数据跨地区、跨行业、跨层级流通交易的需求。探索构建数据基础制度体系，有利于适应数据要素市场线上线下一体化发展趋势，补齐数据要素协同治理短板。

近年来，北京在数据资产登记、评估、交易、融资和司法保障方面进行了大胆探索和创新突破。今年前三季度，全市数字经济实现增加值14060亿元，按现价计算，同比增长8.3%，占地区生产总值的比重为44.3%。北京数据基础制度先行区启动运行，按照适应数据要素和数字经济特征的新型监管方式建立先行先试机制，加快建设数据基础制度综合改革试验田和数据要素集聚区，将搭建起智能算力基础设施和国家区块链网络枢纽。通过数据资产登记平台、数据资产评估平台、数据资产托管平台、数据交易节点、数字资产管理平台以及金融数据、政务数据、“三医”（医疗、医药、医保）数据、自动驾驶数据、航运贸易数据、文旅数据等数据专区与应用，将更好地让数据“用起来”“动起来”。

通过制度创新突破，推倒数据供需之间的壁垒，打造包容审慎的监管环境，让相关企业在数据开发利用方面得到更好的保障条件，北京将形成全国数据产业高地效应，树立全国数据要素流通标杆，用数据价值最大化释放数字经济更大红利。

(责编：郝帅、杨迪)

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