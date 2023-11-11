原标题：“双十一”高峰北京高铁快运日发货500吨

本报讯（记者 王薇）今天是“双十一”，电商购物节迎来下单高峰。北京青年报记者从中国铁路北京局获悉，继11月1日至11月4日高铁快运迎来第一个运输高峰之后，11月11日和11月12日第二波高峰将至。中铁快运北京南站营业部经理刘冰表示，今年是中铁快运第八次服务“双十一”，铁路部门运力保障十分充足。目前，北京发往江浙沪、西部等地区的装高铁快件的高铁载客动车组达到400余列，普速列车近70列。北京分公司每日发往各地运量达到了400吨，高峰期达500吨。

昨日12时8分，从宜昌始发的G2578次列车抵达北京南站。这趟列车专门预留了一节车厢装载来自中铁快运自营、中铁京东、中铁顺丰合资公司的222件高铁快件。列车到站后，工作人员第一时间将高铁快件送往北京南站中铁快运集散中心进行分拣，随后转入城市配送网，以最快的时效配送到客户手中。

今年，高铁快运服务在“当日达”“次日达”的基础上，创新推出了“高铁急送”业务，即采用“即收、即运、即送”的方式，在国内主要城市间，以高铁动车组为主要干线运力，高效衔接同城取送骑手，实现最快4小时“门到门”当日达，微信小程序下单方便快捷。对于安全标准要求高的货物，提供“高铁专人送”服务，专人手提、全程押运、专车取送，更好地满足客户差异化、个性化物流需求。

据中铁快运北京南站营业部副经理杨洋介绍，自5月份“高铁急送”服务上线以来，服务范围已扩大至全国141个主要城市，订单量累计达18000余单，日均超200单。从订单情况看，北京至上海、南京、武汉、西安、深圳、长春等城市的发送需求比较大，品类主要集中在海鲜、药品、生物样本、仪器件、合同标书和身份证等。北京迪安医学物流经理盖玉雷告诉北青报记者，他们已多次通过“高铁急送”将紧急医用耗材发往全国各地，准时且高效，解决了此前的急运难题。

据了解，今年“双十一”期间，全国铁路每日安排高铁载客动车组1350列以上寄递快件，并充分利用每日清晨开行的40列全列无乘客的“高铁确认车”空间装运快件。同时，开行260列加挂行李车的普速旅客列车，在京广、京沪等干线铁路开行4对8列特快货物班列，实现了“高普结合”资源优化配置。

为做好“双十一”期间高铁快件运输组织工作，北京南站从安检查危、装卸作业、站台安全等关键环节对每趟高铁快运列车进行全过程服务把控，严格执行货物安检查危制度，强化站台安全和机具管理，同时加强宣传引导，避免影响旅客上下车、进出站，确保旅客运输安全有序。

(责编：郝帅、杨迪)

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