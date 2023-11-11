原标题：进博会6年意向成交额超4200亿美元

昨日下午，第六届中国国际进口博览会闭幕新闻通气会在上海举行。北京青年报记者了解到，本届进博会按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.7%。

3486家企业参加企业展

第六届进博会按照“越办越好”总要求，延续“新时代，共享未来”的主题，积极发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作平台功能，取得丰硕成果。虹桥论坛开放主题更加突出，持续为构建开放型世界经济贡献智慧。

来自154个国家、地区和国际组织的来宾齐聚“四叶草”，72个国家和国际组织亮相国家展，128个国家和地区的3486家企业参加企业展，集中展示442项代表性首发新产品、新技术、新服务。按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.7%。

国家展为不同发展水平的国家增进交流、促进合作、互利共赢提供重要平台，受到参展各国高度赞赏。巴林、中非、多米尼克、冈比亚、几内亚比绍、洪都拉斯、马里、阿曼、塞拉利昂、多哥、津巴布韦等11国首次参展。

举办近200场展台活动

各参展国积极推介本国投资环境、旅游资源、优势产业和特色产品，举办近200场丰富多彩的展台活动。中国馆以“中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇”为主题，聚焦自贸试验区建设十周年成就，重点展示我国推进高水平开放和高质量发展的最新成果，向世界讲述“中国好，世界会更好”的精彩故事。馆内各类展品和互动展项受到观众广泛欢迎，成为观展热门打卡地。

参展企业中，世界500强和行业龙头企业达289家，数量为历届之最。创新孵化专区吸引来自39个国家和地区的超过300个创新项目参展，超过前两届的总和。

首次举办跨国企业家巡馆、中小企业专场对接会和汽车展区现场成交活动。积极强化对接撮合，通过组织近百场专场对接活动等方式，多措并举促进成交，采购商的“购物车”兼具烟火气和科技感。

在本届进博会期间，美国食品与农业展馆参展企业和江苏、福建、深圳等地采购商签署谅解备忘录，签约金额达5.05亿美元。本届进博会首次设立的“非洲农产品”专区意向采购协议金额达到1.48亿美元。该专区汇集了9个非洲国家的20家农产品出口企业。

第七届筹备工作全面铺开

作为全球首个以进口为主题的国家级博览会，6年来，进博会展示超过2400项代表性首发新产品、新技术、新服务。6年来，进博会累计意向成交额超过4200亿美元。

北青报记者了解到，第七届进博会筹备工作已全面铺开，已举办4场签约仪式，累计近200家企业提前签约参展，展览面积超过10万平方米。

文/本报记者 张鑫 统筹/池海波

展会热点

大众体育消费走向多元赛道

在进博会上，新兴运动、新型产品、创新技术层出不穷。可持续发展、多元化赛道、“科技+体育”理念成为体育企业发展的共识。展望全球运动市场，各家体育企业不约而同地将未来投资重点放在了中国。

攀岩、滑板、赛艇、击剑、自行车……群众体育正从传统的游泳跑步走向多元化发展。《全民健身计划（2021-2025年）》中就提出，大力发展运动项目产业，积极培育户外运动、智能体育等体育产业，催生更多新产品、新业态、新模式。

在“凤凰”自行车携旗下丸石品牌的展区，一辆“摇摆”三轮车格外醒目。不同于一体式车架的传统三轮车，“摇摆”三轮车的车头与车尾采用两段式设计，前轮把控方向，后轮平稳过渡，避免了侧倾的风险。一旁的电助力山地车则为骑行爱好者提供了多种骑行方式选择。上海凤凰企业（集团）股份有限公司品牌运营部总监甘霖表示，现在体育运动已成为一种生活方式，自行车正从工具属性慢慢向生活化、多元化、专业化发展。

体育场馆是体育事业发展的基础，是全民健身的基本保障，也是产业发展的重要载体。占地约2万平方米的上海风之谷体育公园，拥有2片足球场、2片板式网球场、6片室内网球场、1条健身步道，却只有4名员工。虽没有直接参与进博会，但橙狮体育上海区总经理彭铿表示，数字化对于体育行业的改变，不仅仅发生在产品端，也发生在运动场景，大众体育消费线下体验也在发生变化。线下馆与线上数据全面打通，线下场馆消费方式被重构，快捷支付、先享后付、器材信用租赁等时兴的租借和结算方式正在被采用。

在第六届进博会体育产业专委会“体育+高品质消费”主题研讨会上，上海体育大学经济管理学院副教授张叶涵基于调研数据分析表示，一直以来体育产业实物型消费是首选，但从趋势来看，知识、服务类消费在明显增长。“银龄”“她经济”“年轻人”正在成为体育消费新的人群重点，女性在健身服饰、器械、餐饮等方面的消费潜力高于男性。商业模式上，线上线下融合趋势明显，“数智科技”赋能健身市场让未来健身场景有更多元的可能。

“我觉得大众体育必定会向多元化方向发展。从喜欢运动的青少年，到享受运动快乐的业余选手，再到追求高分的资深球友及专业选手，不同消费者都需要适合他们的产品。随着社会发展，物质生活富裕，体育是精神生活必需品，已成为人们生活中必不可少的一环。”尤尼克斯（上海）体育用品有限公司总经理芝原步说。

(责编：郝帅、杨迪)

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