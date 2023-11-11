谭 璐

原标题：拓宽金融服务先进制造业渠道

中央金融工作会议提出，优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。其中，先进制造业是支撑科技创新、推动绿色发展的重要载体，先进制造业中很大比例的企业是中小微企业，金融支持先进制造业能够产生一举多得的效用。

先进制造业代表制造业的未来。近年来，我国采取了一系列金融支持先进制造业的措施，包括增加制造业中长期贷款、支持先进制造业企业上市融资或发行债券、推出制造业首台（套）产品保险等，取得了积极成效。

也要看到，当前我国先进制造业发展正处于重要关口，企业研发创新、先进技术应用、设备更新改造等都需要大量长期可持续、成本适当的资金支持。总的来看，目前金融支持先进制造业发展的力度，与先进制造业在国民经济中的地位相比仍显不足。2022年末，全国制造业投资占固定资产投资的31%，制造业增加值占国内生产总值的30%，而当年制造业贷款新增4.7万亿元，占各项新增贷款的22%。从我国金融资源分布看，商业银行是资金供给的绝对主力，但传统信贷投放在一定程度上存在不敢贷、不会贷、不想贷的问题。主要原因在于，先进制造业领域是市场充分竞争的领域，不少行业产能周期特征明显，每隔几年就会重新洗牌，贷款回收风险大。产品、技术和设备更新换代快，有些还涉及科技前沿领域，银行难以识别企业前景和竞争力。加之投放先进制造业的贷款利率一般较低，银行积极性不高。针对这些问题，要开拓政策思路，促进有为政府与有效市场更好结合，创新金融产品和服务，促进产业链和资金链良性循环。

要用好结构性货币政策工具，加大对先进制造业的再贷款支持。金融资源配置既要发挥市场的决定性作用，也要体现政策导向。从以往经验看，再贷款、贴息政策在激励金融机构加大对重点领域和薄弱环节投入方面具有较好效果。我国已设立了支持先进制造业的专项再贷款，要合理设定再贷款期限和利率，通过降低商业银行资金成本来降低企业获贷成本。考虑到许多先进制造业企业是中小微企业，这类企业贷款集中在地方法人银行，这些银行对企业也更了解，应适度扩大再贷款发放范围，加大对地方法人银行的支持。

要完善银行信贷基础服务设施，破解科技创新属性识别难题。先进制造与科技创新是相伴而生的，科技创新属性识别难是制约银行放贷的重要堵点。要健全科技与金融强关联的投融资机制，完善科技金融专营机构建设，支持有条件的银行成立具有独立法人身份的科技子行，培养一批既熟悉科技创新又深谙金融管理的专业人才。鼓励发展“科研+产业+金融”一体化平台和科技创新评价专业服务机构，建立规范的知识产权交易平台，为知识产权评估、交易、处置提供专业化服务。

要发展创业股权投资，发挥好资本市场的金融枢纽作用。先进制造业本身具有高风险、高收益的特点，股权投资支持先进制造业具有天然契合度。目前我国股权投资市场规模已经不小，各类政府引导基金、企业投资基金等均是支持先进制造业的重要力量。要进一步拓宽长期资金供给渠道，鼓励保险资金、养老基金、企业年金等参与股权投资。优化国有创投管理体制，完善适应行业特点的约束激励机制和投资决策机制。拓宽基金退出渠道，规范发展专业化并购基金，丰富股权转让与并购等退出方式。完善符合创投特征的财税政策，营造更好的创投生态。投贷联动是近年来商业银行支持先进制造业的一种新模式，可在一定程度上降低股权投资风险，应进一步完善相关政策。

(责编：郝帅、杨迪)

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