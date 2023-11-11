人民网北京11月11日电 （记者杜燕飞）第六届进博会期间，交通银行“丝路电商”暨跨境电商综合金融服务平台正式发布。

据介绍，该服务平台通过将金融产品与“丝路电商”客群的需求对位，让金融服务更加精准；通过数据画像赋能银行授信和风险管理，让企业获取授信更加便捷；通过积极支持“丝路电商”合作先行区建设，让金融服务与“一带一路”建设融合的更加紧密。

交通银行上海市分行党委委员严肃表示，交通银行发挥唯一总部在沪国有大行优势和中管金融企业主力军作用，支持服务好中央交给上海的重大战略任务。后续，交通银行将发挥“跨境金融一件事”机制，以一体化模式和一件事思维，通过“先行先试”、制度授权等机制创新，服务“丝路电商”市场主体，为“一带一路”朋友圈增添新内涵。

(责编：郝帅、高雷)

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