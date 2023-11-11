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中国证监会、国家标准委：加强证券期货业标准化工作

2023年11月11日15:57 | 来源：新华社
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　　记者日前从中国证监会获悉，证监会和国家标准委近日联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》。指导意见对证券期货业标准化发展作出全面部署，是资本市场标准化工作中长期规范化、科学化和可持续发展的重要指导性文件。

　　证监会资料图

　　指导意见提出了标准化支撑作用更加显著、标准化质量水平大幅提升、标准化发展基础更加牢固等三方面工作目标，明确了行业标准化发展方向。

　　指导意见还明确了推动业务与标准化深度融合、培养行业主体标准化工作意识、加强重点领域标准供给、健全标准化工作体系、加强标准贯彻实施力度、加强标准化人才培养等六方面行业标准化工作的主要任务。

　　其中，围绕推动业务与标准化深度融合，指导意见明确，构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系，加强标准应用试点建设，形成业务标准化示范推广体系。

　　在加强重点领域标准供给方面，指导意见提出，通过及时、科学、有效的标准供给，服务资本市场改革发展、服务资本市场风险防控、服务行业数字化转型、服务行业绿色发展、服务行业基础性工作。

　　围绕健全标准化工作体系，指导意见提出，发挥全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会作用，加强行业跨领域标准统筹协调，完善标准化制度，健全多层次标准体系，加强标准课题研究，提升标准治理水平。

　　此外，指导意见围绕加强组织领导、加强督促落实、加强资源保障提出了具体保障措施。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：徐婵、白宇)
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