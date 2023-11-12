原标题：2023世界青年科学家峰会聚焦可持续发展

2023世界青年科学家峰会11月11日在浙江省温州市开幕，近800位来自海内外的专家学者、机构代表、企业家以及青年科技人才代表齐聚一堂，探讨以科技创新推动可持续发展。

“开放是科学的天性和创新的本质，全球科技交流合作的基础在民间，未来在青年。”中国科协主席万钢表示，广大青年科学家要依托峰会的平台，跨越制度的藩篱、文化的隔阂、语言的障碍、学科的差异，成为彼此在科学道路上同向同行、并肩并进的好朋友好伙伴，汇聚共同应对全球性挑战的信心、智慧和力量。

图为2023世界青年科学家峰会开幕式现场。新华社记者 魏一骏 摄

据介绍，今年峰会以“汇聚天下英才 共创美好未来”为主题，以“青年创新聚力可持续发展未来”为年度议题，坚持全年办会，设置开幕式、闭幕式、13场主论坛活动、3场海外专场活动、23场日常分论坛活动。

开幕式上，首届“可持续发展青年科学家奖”揭晓，3位来自中国、英国的青年科学家获奖。这一奖项由世界青年科学家峰会执委会发起，旨在表彰通过自然科学研究或显著的应用工程支持，实施一个或多个可持续发展目标领域而做出重要创新成就和杰出贡献的青年科学家。奖项面向全球，每年评选一次，每次获奖者不超过5名。

世界青年科学家峰会由中国科协和浙江省人民政府联合发起、共同主办，是我国青年科技外交的重要品牌和主办城市链接全球资源的重要平台。自2019年首届世界青年科学家峰会举办以来，广大青年科学家从全球各地汇聚到峰会平台，形成了系列共识，提出了应对气候变化、粮食安全、能源安全、生物安全等全球挑战的创新性、可持续解决方案，取得丰硕成果。（记者朱涵、魏一骏）

(责编：乔业琼、陈键)

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