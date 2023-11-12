原标题：海峡两岸港口城市论坛在深圳举行 达成十项共识

中新社深圳11月11日电 以“港城相融 携手共赢”为主题的海峡两岸港口城市论坛11日在深圳举行。本次论坛由深圳市和基隆市共同发起，来自广东深圳、汕头、潮州、揭阳、汕尾与台湾基隆、桃园、花莲等两岸港口城市产官学界的代表160余人参加。

论坛达成每年举办海峡两岸港口城市论坛、共同加强海洋运输方面的交流合作、共同加强海洋产业合作等十项共识。

深圳市市长覃伟中表示，海峡两岸港口城市论坛为两岸城市交流合作搭建起新的平台。新时代新征程上，深圳将秉持“两岸一家亲”理念，携手两岸港口城市深化交流合作，发挥两岸合作互利双赢的最大潜能，为港城谋发展，为同胞增福祉，为维护台海和平稳定、深化两岸融合发展、实现中华民族伟大复兴奉献力量。

基隆市市长谢国樑表示，海峡两岸有许多资源富饶、美景壮丽的海港城市，有共同的愿景，通过海峡两岸港口城市交流与对话，加深彼此往来与相互了解，促进两岸文化、经济交流，前景广阔。期望两岸关系和平发展，以港口城市的合作创造海峡两岸合作新形势，造福两岸同胞。

在论坛上，与会代表分别围绕“港口城市”“海洋运输”“海洋教育”“海洋产业”等议题分享经验，交流互鉴。

论坛发起方将每年邀请两岸港口城市参加论坛，逐步搭建起两岸港口城市交流合作平台，交流城市发展成果，共同加强双方在海洋运输、海洋产业、海洋科技、海洋保护、海洋教育等方面的合作，助力两岸港口城市发展。

(责编：乔业琼、陈键)

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