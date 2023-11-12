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淘天集团CEO戴珊：天猫双11用户规模创纪录 三线以下市场订单量新增1.4亿

2023年11月12日09:23 | 来源：光明网
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原标题：淘天集团CEO戴珊：天猫双11用户规模创纪录 三线以下市场订单量新增1.4亿

11月11日晚间，淘天集团CEO戴珊在接受中央广播电视总台直播采访时介绍，今年天猫双11用户规模创历史峰值，累计访问用户数超过8亿；价格力效果明显，三线以下市场用户，比去年多下了1.4亿笔订单。

今年双十一，各平台均主打低价策略。淘宝天猫主张“好货好价”、“低价而不廉价”，强调低价要以品质为前提，在每一条价格带都为用户提供最好的价格。平台首次大规模推出“官方立减”和全周期的“天天低价”活动，集合8000万款全年低价热销商品，预计双11全周期为用户节省超过950亿元。

三线以下市场新增1.4亿笔订单，是价格力心智长期积累的结果。今年5月，戴珊公布“用户为先、生态繁荣、科技驱动”三大战略，价格力被视为“用户为先”的重要支撑。双11之前，淘天集团从供给、流量、机制、生态入手，已经建立了系统化的低价能力，通过“好价好货-用户增长-销量增长-生意规模增长”的正向循环，实现商家获利、消费者得实惠。

淘宝天猫主张的价格力，不是让商家陷入恶性消耗，而是要通过好价换取更大的生意规模。价格力在天猫双11显著驱动了商家的生意增长，截至11月11日零点，新增的两个价格力货盘，“官方立减”商品订单量超2.1亿，“天天低价”商品订单量近9千万。

国货品牌和中小商家在今年天猫双11也迎来新增长。据戴珊介绍，今年天猫双十一，超过240个国货品牌成交额破亿，表现出了极强的爆发力；此外，有超过200万中小商家成交额同比增长超过100%，在骑行、滑雪、轻养生等赛道跑出了一大批“黑马”，体现了消费市场的多样性和蓬勃活力。

戴珊表示，今年天猫双十一的成功印证了消费复苏的良好势头，反映出国内市场长期繁荣的趋势。淘天集团将更加坚定地站在老百姓的角度，和广大商家一起，做深做透中国市场。

(责编：崔元苑、高雷)
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