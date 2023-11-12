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中韩长沙共探新能源电池及材料产业技术

2023年11月12日09:24 | 来源：中国新闻网
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原标题：中韩长沙共探新能源电池及材料产业技术

中新网长沙11月11日电(向一鹏)11日，中韩新能源电池及材料产业技术交流会在湖南长沙举行，双方政府官员、专家学者、企业、投融资机构代表等百余人参与活动，旨在促成中韩企业间的技术产业对接与产资合作。

近年来，中韩两国在新能源电池及材料产业领域飞速发展。来自中国工业和信息化部的数据显示，2022年，中国动力电池装车量达294.6吉瓦时，同比增长90.7%，占全球总销量的56.9%，正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量超过70%。

“新能源产业正在成为经济高质量发展的重要牵引和支撑，关键基础材料、核心零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件等领域的技术提升需求，正成为中韩两国企业合作的新机遇；以新能源、新材料、新通道为代表的绿色产业，正在成为中韩务实合作交流新的增长极。”中国驻韩国大使馆科技参赞张楠在线上致辞时说。

湖南省人民政府副省长秦国文介绍，湖南和韩国新能源产业互补性强，合作基础得天独厚，潜力巨大、前景广阔。举办产业技术交流会，推介科技园区和创新企业，分享新能源发展机遇，必将有效促进双方产业创新发展。

韩国全罗北道知事金宽永表示，全罗北道高度重视新能源领域产业特别是二次电池产业发展，大力引进大企业投资，并创立了基础设施完善的产业园。希望和湖南在新能源产业开展更广范围、更深层次的务实合作，实现互利互赢。

在华韩国创新中心代表金钟文认为，韩中可以拓展在新兴产业、创新创业、数字经济等领域合作，进一步促进政府、产业、学术和研究机构之间的交流和合作，推动建立区域合作创新平台，为区域经济发展提供重要支撑。

活动现场，在华韩国创新中心、全罗北道科技园、岳麓山大学科技城还签署了战略合作协议，将共同促进科技创新合作和科技企业发展。

(责编：乔业琼、陈键)
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