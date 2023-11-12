原标题：首届“可持续发展青年科学家奖”颁奖 全球3位获奖者各奖励100万元

中新网温州11月11日电 (记者 孙自法 鲍梦妮)2023世界青年科学家峰会11月11日在浙江温州开幕，首届“可持续发展青年科学家奖”在开幕式上揭晓并颁奖，牛津大学亨利·斯奈斯(Henry Snaith)教授、香港城市大学楼雄文教授、清华大学张强教授等全球3位青年科学家，分别以为全球钙钛矿太阳能电池、纳米结构材料合成与应用、锂硫电池与高性能能源材料作出卓越贡献而获奖，每人奖金100万元人民币。

首届“可持续发展青年科学家奖”围绕联合国17个可持续发展目标，共设置7个可持续发展目标领域，自2023年3月开放全球申请以来，吸引全球35个国家和地区的候选人提交申请，由11位国际知名专家组成评审委员会历经2个月的评审，最终产生3名获奖者，他们的获奖理由分别为：

亨利·斯奈斯开发了高效、低成本与可持续的钙钛矿基光伏电池，从而加速了从化石燃料到可再生能源的过渡；楼雄文推动了纳米结构材料合成技术及其在可持续电化学如新电池等能源节省与存储技术领域的应用；张强通过锂键化学、电化学储能实现清洁、安全、低成本能源从而促进全球和地方尺度下的可持续发展目标，对先进能源材料开发与应用作出创新贡献。

当天颁奖典礼上，1988年诺贝尔化学奖得主、中国科学院外籍院士哈特穆特·米歇尔(Hartmut Michel)，1993年诺贝尔奖获得者、美国国家科学院院士、约瑟夫·泰勒(Joseph H. Taylor)，中国科学技术协会专职副主席、书记处书记束为，浙江省副省长卢山分别为获奖者颁发奖盘和获奖证书。温州世界青年科学家成长基金会为每位获奖者提供100万元人民币奖金。

中国科学院院士、可持续发展大数据国际研究中心主任郭华东宣布评奖结果并致辞指出，2023年是可持续发展目标的中期评估年，全球落实2030年可持续发展议程仍面临严峻挑战。青年科技工作者作为科技创新发展的生力军，是开拓科技创新服务可持续发展的中坚力量。他希望通过设立和评选颁发“可持续发展青年科学家奖”，激励更多青年科技工作者携手共进，在可持续发展领域持续创新，共同建设一个更加美好、繁荣和可持续的未来。

据了解，“可持续发展青年科学家奖”由世界青年科学家峰会联合可持续发展大数据国际研究中心共同发起，旨在表彰通过自然科学研究或应用工程技术、支持一个或多个可持续发展目标实施而做出重要创新成就和杰出贡献的青年科学家，以激励更多青年科学家为可持续发展贡献力量。该奖今后还将面向全球每年评选一次，每次评选不超过5名获奖者。

(责编：乔业琼、陈键)

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