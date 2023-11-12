原标题：第六届高博会聚焦“智慧”农业 “科技果”越结越多

中新网新乡11月11日电 (杨大勇)生物育种及生物技术、智慧农业设备、农副产品深加工、现代农业金融服务、农机装备……11日，在河南新乡举办的第六届高校院所河南科技成果博览会(以下简称高博会)上，来自全国各地有关农业的新技术、新产品琳琅满目。

本届高博会以“扛稳粮食安全重任，实现种业科技自立自强”为主题，聚焦农业科技成果转化，聚焦中原农谷建设，充分展示中原农谷先进技术、成果及发展规划。同时，还以科技赋农，智慧助农的理念，推进互联网、大数据、云平台、移动互联网、智能控制等信息技术在农田建设中的应用，加强水土资源节约利用和生态环境保护。

“五年来，高博会的‘朋友圈’越来越广，‘科技果’越结越多，‘影响力’也越来越大。”新乡市委书记李卫东介绍，本届高博会聚焦中原农谷建设，为推动农业科技创新、成果转化、示范推广、对外交流合作搭建平台。

如何让科技成果更有效转化？中国工程院院士、河南省农业科学院院长张新友向中新网记者表示，科技成果要转化，首先科技成果要过硬，要有好的载体，有新兴的经营主题去推广，转化效率会很高，如果有加工企业配合，优质的专项成果就能发挥更好的效应。

在粮食生产方面，中国农业风险管理研究会会长张红宇介绍，要树立正确的粮食安全观，还要处理好相关重大关系：主产区、主销区与产销平衡区粮食生产的关系，粮食生产与其它农产品生产的关系，土地规模经营与服务规模经营的关系，农业产出与农民增收的关系等。

科技部成果转化促进司副司长秦浩源介绍，河南省聚焦国家种业振兴、粮食安全重大需求，整合集聚农业创新资源，贯通产学研用关键环节，促进种业粮食食品聚合发展，高标准建设中原农谷，推动实现高水平农业科技自立自强，扛稳粮食安全重任，同时，也加快提升科技成果转化和产业化水平，组织开展了全省职务科技成果赋权和单列管理改革，以及丰富的科技成果对接活动，搭建成功转化平台载体，布局建设了一大批省中试基地、技术转移示范机构。

据介绍，2022年全国技术合同数超过了77.3万项，成交额突破了4.78万亿元，而河南省技术合同成交额突破1000亿元，成交额排名从全国的16位提升到了13位。

(责编：乔业琼、陈键)

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