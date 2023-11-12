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再创新高 “双11”当天全国共揽收快递包裹6.39亿件

2023年11月12日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京11月12日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，11月11日当天，全国邮政快递企业共揽收快递包裹6.39亿件，是平日业务量的1.87倍，同比增长15.76%。数据显示，2023年11月1日至11日，全国共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。

国家邮政局相关负责人表示，“双11”期间快递业务量再次刷新纪录，有效助力消费市场恢复扩大，充分彰显中国经济发展的韧性和活力。

该负责人表示，今年的快递业务旺季主要呈现出两个高峰更加平稳，支撑消费复苏、经济向好作用更加明显，用户体验更加便捷三大特点。

据该负责人介绍，今年的快递业务旺季继续在11月1日和11月11日形成两波高峰，分摊了行业在单个高峰的压力，运行更加平稳。邮政快递与电子商务、现代农业、现代制造业等深度融合，“双11”期间全网揽收量再创历史新高，折射出我国消费市场的蓬勃活力，是经济恢复向好的生动写照。邮政快递深度融入电商产业链，大量预售商品前置存储至快递云仓，寄递服务更加快速准确。

今年是邮政快递业自2010年以来第14次迎战快递业务旺季。今年的快递业务旺季从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。

为做好旺季服务保障工作，国家邮政局在与各主要电商平台及寄递企业进行充分形势研判和服务能力评估的基础上，制定保障方案，全面部署落实，协调电商平台与寄递企业继续发挥“错峰发货、均衡推进”的核心机制作用。同时，深入开展安全隐患排查整治，全方位确保生产安全、寄递安全、信息安全，防范行业伤亡事故发生；坚持快递包装标准化、循环化、减量化、无害化，鼓励电商快件原装直发，减少前端过度包装。

(责编：乔业琼、高雷)
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