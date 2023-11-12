人民网北京11月12日电 （王绍绍）“扫一扫每家企业的二维码，即可获知其信用状况。”近日，在龙口市兰高镇工业园“信用会客厅”，该镇工作人员指着园区企业“信用地图”介绍道。扫描“企业信用码”，即可查看企业行政管理、信用承诺、经营异常、司法判决等信用信息，依此开展精准化服务，实现园区政策、金融等资源的合理高效配置。

拥有各类市场主体12万户、每6个人中就有一个“老板”……山东省龙口市县域民营经济蓬勃发展，2023年综合实力跃居全国百强县第八。

近年来，龙口将信用体系建设作为提升城市竞争力的战略举措，以“城市智能体”架构为基础，深化信用数据开发利用，全面激活数据价值潜能，实现数字强基、善政、惠民、兴业，信用对民营经济的拉动作用日益凸显。

“今年我们搭建了‘信易+监管云平台’，已将全市52807家企业接入系统，以企业信用等级为标尺，开展线上自查和分级分类监管，对信用等级高的企业实现‘无事不扰’。”龙口市应急管理局工作人员展示了以企业信用信息为基础的安全生产分级分类监管体系。

“信用就是财富、就是身价，这下体会到了！”日前，龙口市某装饰材料公司负责人深有感触地说。今年，该公司因业务拓展急需大量资金，公司负责人凭借优质信用信息，在龙口农商银行工作人员指导下申请绿色通道，成功获得150万元的“创业创新”贷，解决了流动资金短缺的难题。

据了解，龙口市深挖数据价值，搭建龙口“信易贷”平台，与银行签订框架协议，推动联合建模，为企业绘制“信用画像”；聚焦产业链核心节点，推出“创业创新”“产业升级”“科技成果转化”“乡村振兴”4大特色产品生态，对接产业发展需求；推出“无感化”融资模式，提升信贷的可获得性、便利性。

(责编：乔业琼、高雷)

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