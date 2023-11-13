陈炜伟

原标题：中国经济圆桌会丨国家发展改革委民营经济发展局：打造六个平台服务民营经济发展

国家发展改革委民营经济发展局局长魏东在新华社13日推出的“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目上说，我们将围绕政策、交流、合作、监测、评估、宣传搭建六个平台，为民营企业提供优质服务，为民营经济高质量发展积极拓展空间。

魏东具体介绍，一是政策服务平台，开展促进民营经济发展政策的预评估，提升政策的前瞻性、针对性、精准性和有效性。二是交流服务平台，在现有与民营企业交流的基础上，在国家发展改革委门户网站开通专栏，常态化听取各方对民营经济发展的所思所盼。三是合作服务平台，协调服务民营经济参与国际交流合作，助力民营企业提升国际竞争力。四是监测服务平台，建立健全民营经济发展形势监测指标体系，及时跟踪了解、统计分析民营经济发展状况。五是评估服务平台，完善民营经济发展政策落实评估督导体系，确保各项政策取得实效。六是宣传服务平台。

今年以来，促进民营经济发展壮大的政策陆续出台，随着政策措施落地落细，民营经济发展出现积极变化。

魏东介绍，民营经济发展形势呈现边际改善态势，突出表现为第二产业民间投资增速持续回暖，私营企业工业增速总体稳定，民营企业进出口增速明显好于整体水平。

“当前民营经济发展还存在一些困难和挑战，需要在下一步工作中持续推动解决。”魏东同时表示，在全球经济复苏乏力背景下，我国经济仍处于修复式增长阶段，提振民营经济发展信心也需要一个恢复过程。

前不久，在国家发展改革委成立民营经济发展局的消息一经发出，便引发广泛关注。

魏东表示，民营经济发展局将始终坚持全心全意为民营经济发展壮大服务。成立后，加快建立健全民营经济发展促进机制、与民营企业常态化沟通交流机制，“我们组织了多场座谈会，面对面听取民营企业负责人的诉求和意见，推动解决困难问题”。

未来，民营经济有望迎来更多政策利好。魏东介绍，民营经济发展局将密切跟踪民营经济发展形势，密切关注并及时推动解决重大苗头性、倾向性问题。同时，还在组织开展“十五五”时期优化民营经济发展环境的重大课题研究，不断为民营经济发展做好服务。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经