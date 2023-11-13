黄晓芳

原标题：首台国产海上平台燃气轮机投用

中国海油近日发布消息，在深圳东南约180公里的陆丰8-1平台，我国首台具有完全自主知识产权的海上平台燃气轮机成功“点火”，正式投入使用。

燃气轮机被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，是工业强国的重要标志，世界上仅有少数国家具备独立自主研制能力。对于海上油气平台来说，燃气轮机发电机组是海洋装备的“心脏”。长期以来，我国海上油气平台应用的燃气轮机发电机组一直依赖进口，面临采办周期长、购置价格高、维修保养难等问题。

中国航发燃气轮机有限公司研发中心产品设计室主任申春艳介绍，这次完成建设的7兆瓦级燃气轮机，代号为“太行7”，具有功率大、启动快、能耗低、维护简便等优点。每小时发电量超过5000千瓦时，相当于500个家庭1天的用电需求，可以满足1座海上油气平台全部生产和生活需要。与同功率燃油发电机组相比，每年可减少近8万吨二氧化碳排放。

海上油气平台在狭小的空间里需要安放密集设备，同时处于高湿、高盐、高腐蚀的恶劣环境，每年夏秋季节还将面对台风的冲击。该项目的成功建设填补了国内海上平台燃气轮机应用领域的空白。

“太行7”燃气轮机是在“太行”航空发动机基础上衍生发展的7兆瓦级轻型航改燃气轮机，已突破含“双燃料”“海洋三防”“多级压气机设计”“气冷涡轮叶片设计”在内的多项关键技术，累计形成新技术、新工艺、新标准、新材料、新规范数百项，有力支撑了燃机产业发展。

中国海油深圳分公司深水工程建设中心副总经理高爽介绍，“太行7”燃气轮机全面实现了核心零部件自主制造，也将因此产生较大的经济效益。同功率的国产机组较进口机组成本低15%，由于使用了国产标准元器件和技术服务方案，设备运维成本也将大幅下降，“中国方案”为海洋油气装备全链条自主可控和海上油气田效益开发提供了全新路径。

项目建设期间，中国海油深圳分公司与中国航发燃气轮机有限公司合作，成立高层级管理项目小组，联合高校、科研院所、终端用户、产业链上中下游近300家单位开展攻关，从成套施工图设计到机组出厂用时不到1年，从陆地安装到完成海上调试用时不到3个月。

陆丰8-1平台总监岳宗领介绍，目前，平台电力系统已成功并入陆丰油田群“新区”电网，通过一根6.3公里长的海底电缆连接至陆丰14-4平台，成为油田群的电力核心，为海上石油开采提供不竭动力。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经