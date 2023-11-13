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西部陆海新通道海铁联运持续保持良好增长态势

2023年11月13日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京11月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，今年前10个月，西部陆海新通道海铁联运班列累计运输货物71.3万标准箱，同比增长14.7%，持续保持良好增长态势。

为强化市场营销、稳定班列运输，铁路部门积极组织走访港口和企业，大力宣传西部陆海新通道海铁联运优势，持续推进“散改集”发运，为企业提供运价政策支持，将团结村、城厢等10个班列项目进行全品类运价下浮，结合企业需求制订周运力保障计划，推动货物运输持续增长。

据悉，为提高运输效率，中国铁路南宁局集团有限公司深挖点线能力，强化分析管理，执标对表指导每日生产组织，对当日能力运用、装卸指标件件分析，进一步挖潜运输效率；通过扩能改造，不断提升运输能力，于8月底开通使用铁山港站7道、8道到发线，促使车站站存能力提升25%；9月底完成钦州港货场基础硬化改造，为后期货位堆场区域规范管理打下基础。

(责编：王连香、吕骞)
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