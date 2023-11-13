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我国战略性新兴产业企业规模不断壮大 相关企业数量突破200万个

2023年11月13日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称代码中心）获悉，截至2023年9月，我国战略新兴企业总数已突破200万个。

战略性新兴产业是引领国家未来发展的重要决定性力量，对我国形成新的竞争优势和实现跨越发展至关重要。据代码中心相关负责人介绍，我国战略性新兴产业经过十余年的快速发展，企业规模不断壮大，截至2023年9月，战略新兴企业总数已突破200万，产业总体及重点领域发展均实现巨大成效，充分发挥了其经济发展新引擎新动能作用。

代码中心统计数据显示，战略新兴九大产业中，生物产业、相关服务业和新一代信息技术产业企业占比最多，分别为25%、19%和17%。生物产业、新一代信息技术产业和节能环保产业企业自2013年以来增量最多。新一代信息技术支柱作用进一步强化，生物产业新动能作用日益增强，且伴随着我国环保政策密集出台，节能环保产业保持较快增长。

据上述负责人介绍，在数字技术融合发展以及新业态快速发展带动下，数字创意产业企业实现爆发式增长，增长率已连续三年超50%。新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、新材料相关服务、生物质能产业和新能源汽车相关服务等领域企业规模也迅速扩大。

上述负责人表示，战略性新兴产业的高质量发展，将进一步加快建设现代产业体系的步伐，推动高质量发展和国民经济行稳致远。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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