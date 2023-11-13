原标题：滴滴：中国出行三季度日均3130万单 突破季度峰值

11月13日，滴滴在其官网发布2023年三季度业绩报告。三季度滴滴实现总收入514亿元，同比增长25%，创历史新高。其中，中国出行实现收入466亿元，同比增长27%；国际业务实现收入20亿元，同比增长28%。

滴滴在三季度的单量整体延续了前两个季度的增长态势，核心平台总单量达到35.79亿单，同比增长34%。其中，中国出行总单量为28.78亿单，同比增长32%；国际业务总单量为7.01亿单，同比增长43%。以此计算，中国出行三季度日均单量达到3130万单，突破单季度历史峰值。

滴滴董事长兼CEO程维表示：得益于国内出行需求的不断恢复，我们的各项业务在第三季度持续稳健增长，公司战略进一步聚焦于出行服务。与此同时，我们围绕出行开展的新兴业务探索、自动驾驶技术的研发运营，以及国际化业务均取得了不同程度的突破和进展。未来，我们将继续拓实主业，提升产品和服务能力，为乘客、司机和生态伙伴提供更好的服务。

围绕暑期、演唱会等热门出行场景，滴滴在三季度持续加码精细化运营，为用户发放多重打车福利，进一步带动出行需求增长。三季度，滴滴核心平台总交易额（GTV）915亿元，同比增长37%。其中，中国出行总交易额725亿元，同比增长33%；国际业务总交易额190亿元，同比增长52%。

利润方面，三季度滴滴经调整EBITA亏损3亿元，其中，中国出行经调整EBITA盈利15亿元。

与此同时，公司运营效率也在同步提升。三季度，滴滴销售费用率从去年同期的6.1%下降至5.4%；管理费用率从去年同期的5.5%下降至4.2%。

截至2023年9月30日，滴滴现金及现金等价物、受限资金和理财投资余额为546亿元，相比截至 2022年12月31日的488亿元有所上升。同时，公司披露在未来24个月进行不超过10亿美元的回购计划。

(责编：曹淼、杨迪)

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