上海农商银行金融服务上海市“智造空间”项目
11月10日，上海农商银行成功落地上海市“智造空间”项目，助力正泰智电港项目建设。上海农商银行全力推动“工业上楼”、打造“智造空间”，拓宽上海市制造业发展之路、释放经济增长新动力，为上海市实体经济增长提供高质量金融支持。
正泰智电港项目位于G60科创走廊，园区规划定位以引进上海市战略新兴产业为主。开园3年以来，已引进160余家高端制造、生命技术、集成电路等海内外优质头部企业入驻。据悉，正泰智电港项目分为五期建设，总投资金额达200亿元；“正泰智电港”三期产业园项目为扩容优质产业的朋友圈、吹响产业集群的冲锋号，开展“工业上楼”项目的建设，以提高容积率为手段、提升产业能级为目标，该项目也成为经政府认定的上海市“智造空间”(工业上楼)项目。
上海农商银行长期以来与企业保持合作伙伴关系，在了解到企业融资需求后，综合考虑“工业上楼”项目的建设特点，第一时间制定专属化的融资方案、发挥扁平化优势提高授信效率、与同业机构保持高效银团联动，成功入围该项目的银团合作名单。正泰智电港三期产业园“智造空间”项目银团签约总金额4.8亿元，上海农商银行占据1/3银团份额，并于 11月10日成功向企业发放首笔贷款。
今年9月，上海市政府印发《关于推动“工业上楼”打造“智造空间”的若干措施》，推动“低容积率成为高容积率、低效用地升级高效用地、低端产业迈向中高端产业”，实现产业集群集聚集约发展。9月25日，上海市政府召开推进工业上楼、打造“智造空间”推进会，助推上海市工业发展空间从平面转为立体，缓解土地资源紧缺、用地成本高等难题，支持制造业智能化、绿色化、融合化发展。
当天，上海农商银行便制定推出《上海农商银行“智造空间”专项金融服务方案》，提出在2023-2025年期间重点推进“智造空间”项目，力争三年内为“智造空间”类项目提供授信总额不低于800亿元的信贷支持额度。专项金融服务方案以实现重点项目全覆盖、加强FPA全产品服务、实现数字化服务赋能为原则，旨在聚焦“园区主体、园区企业”的“智造”需求，创造“服务综合化、授信定制化”的客户体验，打造产业集群核心竞争力，切实加强实体经济服务力度。专项金融服务方案支持对象包括但不限于承建“智造空间”项目的园区主体、购置“智造空间”的园区入驻企业、自建“智造空间”项目的制造企业等，通过银团等多种方式、多种产品提供工业上楼的资金支持，实现“全流程承接、一站式上楼”的融资资金运行。
一直以来，上海农商银行坚定贯彻落实市委市政府的战略部署，深耕本地市场、赋能申城发展，金融服务深度绑定企业发展、精准满足企业需求。在服务好首批“智造空间”项目基础上，上海农商银行将持续提升金融服务能级，推进工业上楼、产业升级、经济发展，以金融之力切实服务实体经济。
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