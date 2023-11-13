王绍绍 实习生尉馨文

“种草消费”将网络社交与日常消费合二为一、即时消费通过线上平台和线下门店的联合满足消费者即时性需求、直播电商带给消费者新的临场体验感……新型消费以大数据为新生产要素，采用线上线下融合的新商业模式，为消费者带来个性化、定制化的消费体验，成为助力经济增长的新动能。

一年一度的“双11”窗口，再次见证中国消费市场的蓬勃活力。

世界互联网大会乌镇峰会期间发布的《中国互联网发展报告2023》数据显示，截至2023年6月，中国网络购物用户规模达到8.84亿人，占网民整体的82%。我国网络零售的新业态新模式活力彰显，即时零售业务急速攀升，覆盖行业和产品种类持续扩大。

中国的电子商务市场已连续10年保持全球最大网络零售市场地位。随着消费市场的持续复苏，网络零售已经成为推动消费扩容的重要力量。

国家邮政局监测数据显示，11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。

“双11”电商购物节的促消费活动拉动消费增长效应显著，新型消费所带来的新业态、新模式持续拓展了消费空间。用户规模和商家规模显著增长，直播迎来新一轮生态繁荣，电商发展正由高速发展向高质量发展跨越升级。

截至11月11日零点，2023年天猫“双11”共有402个品牌成交破亿，其中有243个是国货品牌，3.8万个品牌成交同比增长超过100%。

今年“双11”在线上消费稳定增长的同时，也呈现出一些消费新趋势。消费者对品牌力、价格力、产品力有了更高要求，消费更趋分散化、个性化，垂直细分领域迎来更多机遇。

由中新经纬研究院、中国国际电子商务中心研究院、浪潮卓数研究团队联合撰写《2023“双11”消费洞察报告》（下称《报告》）显示，今年“双11”期间，高品质、体验化、智能化、兴趣化成消费新宠。以“兴趣”为主导的各式新型消费不断兴起，智能化也成为消费的重要诉求。开放式耳机、轨道插座、4K投影销售额增速均超20%；智能床垫、电动升降桌销售额同比均超50%。

“人们的消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化升级，折射出人们对美好生活的需要不断增长，也为经济高质量发展提供了动力和支撑。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说。

随着生活水平的提升和消费观念的转变，居民消费内容逐渐从传统的衣食住行扩展到文娱、智能设备、健身等新兴领域。消费理念不断升级、消费需求迭代加速促使新型消费品类加速涌现，新型消费品牌影响力不断增强。

《报告》指出，居民收入水平的持续提高和生活质量的不断改善，带动休闲娱乐类商品、高科技及智能化商品、教育类商品等需求不断增加，继而推动相关产业不断升级。同时，年轻一代消费者的消费观念和生活方式正在发生变化。他们更加注重产品的品质和个性化，更愿意为高品质的产品和服务买单。这种消费观念的转变推动了升级类消费品市场的增长。

中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛表示，从保增长的角度，电商平台未来亟需开展更广泛的全球业务布局，加速开拓国际市场，同时紧抓新技术引发的新模式契机，在直播电商、内容电商、即时零售等电商新业态方面开展深入创新应用。

(责编：乔业琼、吕骞)

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