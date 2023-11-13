人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消费市场活力涌动 折射中国经济澎湃动能

王绍绍 实习生尉馨文
2023年11月13日16:54 | 来源：人民网
小字号

“种草消费”将网络社交与日常消费合二为一、即时消费通过线上平台和线下门店的联合满足消费者即时性需求、直播电商带给消费者新的临场体验感……新型消费以大数据为新生产要素，采用线上线下融合的新商业模式，为消费者带来个性化、定制化的消费体验，成为助力经济增长的新动能。

一年一度的“双11”窗口，再次见证中国消费市场的蓬勃活力。

世界互联网大会乌镇峰会期间发布的《中国互联网发展报告2023》数据显示，截至2023年6月，中国网络购物用户规模达到8.84亿人，占网民整体的82%。我国网络零售的新业态新模式活力彰显，即时零售业务急速攀升，覆盖行业和产品种类持续扩大。

中国的电子商务市场已连续10年保持全球最大网络零售市场地位。随着消费市场的持续复苏，网络零售已经成为推动消费扩容的重要力量。

国家邮政局监测数据显示，11月1日至11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹52.64亿件，同比增长23.22%，日均业务量是平日业务量的1.4倍。

“双11”电商购物节的促消费活动拉动消费增长效应显著，新型消费所带来的新业态、新模式持续拓展了消费空间。用户规模和商家规模显著增长，直播迎来新一轮生态繁荣，电商发展正由高速发展向高质量发展跨越升级。

截至11月11日零点，2023年天猫“双11”共有402个品牌成交破亿，其中有243个是国货品牌，3.8万个品牌成交同比增长超过100%。

今年“双11”在线上消费稳定增长的同时，也呈现出一些消费新趋势。消费者对品牌力、价格力、产品力有了更高要求，消费更趋分散化、个性化，垂直细分领域迎来更多机遇。

由中新经纬研究院、中国国际电子商务中心研究院、浪潮卓数研究团队联合撰写《2023“双11”消费洞察报告》（下称《报告》）显示，今年“双11”期间，高品质、体验化、智能化、兴趣化成消费新宠。以“兴趣”为主导的各式新型消费不断兴起，智能化也成为消费的重要诉求。开放式耳机、轨道插座、4K投影销售额增速均超20%；智能床垫、电动升降桌销售额同比均超50%。

“人们的消费需求逐步由模仿型、同质化、单一化向差异化、个性化、多元化升级，折射出人们对美好生活的需要不断增长，也为经济高质量发展提供了动力和支撑。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说。

随着生活水平的提升和消费观念的转变，居民消费内容逐渐从传统的衣食住行扩展到文娱、智能设备、健身等新兴领域。消费理念不断升级、消费需求迭代加速促使新型消费品类加速涌现，新型消费品牌影响力不断增强。

《报告》指出，居民收入水平的持续提高和生活质量的不断改善，带动休闲娱乐类商品、高科技及智能化商品、教育类商品等需求不断增加，继而推动相关产业不断升级。同时，年轻一代消费者的消费观念和生活方式正在发生变化。他们更加注重产品的品质和个性化，更愿意为高品质的产品和服务买单。这种消费观念的转变推动了升级类消费品市场的增长。

中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛表示，从保增长的角度，电商平台未来亟需开展更广泛的全球业务布局，加速开拓国际市场，同时紧抓新技术引发的新模式契机，在直播电商、内容电商、即时零售等电商新业态方面开展深入创新应用。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“大湾区组合港”三年累计开通组合港线路36条
　　人民网北京11月13日电 （记者王震）据海关总署网站消息，自2020年11月9日启动首条跨关区“蛇口—顺德新港”组合港线路以来，经过3年的高效推动发展，“大湾区组合港”改革已累计开通线路36条，线路100%覆盖粤港澳大湾区广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等内地九市并延伸至粤西地区，进出口货物达60万标箱。 今年以来，深圳海关通过“大湾区组合港”创新项目，不断探索优化海关监管作业流程，拓展“大湾区组合港”覆盖港口范围，让企业“走出去”的路更畅顺。…
事关中小企业公共服务！工信部提出七项主要任务
　　制图：申佳平 人民网北京11月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为进一步健全中小企业公共服务体系，工业和信息化部日前印发《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出到2025年，各级中小企业公共服务力量得到加强。《指导意见》还同时提出了七个方面主要任务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部