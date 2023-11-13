人民网北京11月13日电 （焦磊）日前，2023国际海洋科学技术装备设备展览会(以下简称“OA 2023海洋展”)在海南三亚举办。大会主论坛“第十一届海洋强国战略论坛暨2022年海洋科学技术奖颁奖仪式”“海南（三亚）海洋科技大会”及10个分论坛同期举行。

据了解，OA 2023海洋展吸引了137个创新品牌集中展示，包括加拿大滑铁卢大学诺贝尔物理学奖团队成果转化技术、玄武岩纤维3D编织复合材料、悟空号潜水器、深海3500米悬浮作业机器人等国内外前沿技术装备以及自主研发科技产品悉数亮相。

多位观众和展商表示，OA 2023海洋展是一个专业平台，能够帮助自身获取更多业内资讯，有效推进产业互利共赢与协同发展，相信本届展会将为国内外海洋科学技术装备设备行业的发展带来更多发展机遇。

为加速自主研发技术转化及科研单位成果落地，本届展会特别设置院校及科研机构专区，通过搭建跨学科、跨领域、跨行业的互动平台，联动海洋行业科研工作者、企业与投资机构等各相关方，促进海洋科技及其成果市场化。

目前，海南三亚在布局海洋经济发展空间，构建现代化海洋产业体系，加强海洋经济区域合作，加快海洋生态文明建设，构建高质量海洋经济发展模式等方面成果显著。海南（三亚）科技大会作为同期主论坛，以“走进深海，创新发展——蓝色科技赋能海南自由贸易港建设”为主题，聚焦全球海洋人才、技术、产业资源，共同探讨海洋产业与蓝色经济发展在海南的新机遇。

除主论坛外，OA 2023海洋展共设10场分论坛，话题涵盖面对变化中的海洋与湖沼生态系统、海洋环境与海洋信息前沿、海洋新能源、海洋测绘与南海生态保护、热带海洋环境与岛礁可持续发展等。来自多个国家和地区的超百位业界专家学者就目前的研究成果、技术应用及未来发展等展开分享，与参会者共同探讨行业发展所面临的机遇、挑战以及未来研究方向。

为有效增强海洋科研成果落地，丰富参会体验，本届展会以“线上+线下”的形式呈现。展会首日，OA2023海洋展打造云端沉浸式的逛展体验，吸引了超3万专业人士在线逛展，探秘海洋科技领域前沿技术。

据悉，作为本次展会一大亮点，三亚深海科技城围绕“深海”这一主题，构建起了产学研深度融合的国际化产业生态体系，多位行业专家学者对深海装备、海洋牧场、海洋能源、海洋生物医药、海洋公共服务等领域进行了实地参观考察，共谋海洋发展新机遇。

(责编：乔业琼、吕骞)

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