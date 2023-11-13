南水北调东线启动2023至2024年度调水
2023年11月13日20:02 | 来源：新华网
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新华社北京11月13日电（记者刘诗平）南水北调东线一期工程13日启动2023至2024年度全线调水，这也是南水北调东线的第11个跨年度调水。
中国南水北调集团东线公司总调度中心副主任侯煜表示，按照水利部调度计划，本年度向山东省调水10.01亿立方米。同时，向江苏省增供水5.67亿立方米，向安徽省增供水0.23亿立方米。
南水北调东线一期工程自2013年11月正式通水以来，累计调水入山东省61.4亿立方米，为受水区经济社会发展提供了有力的水资源支撑。
(责编：卫嘉、白宇)
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