操秀英

原标题：助力新质生产力加速形成

“刷脸”进入景区的安保系统，微笑就能打折的无人超市，“伸手”即可付款的“刷掌支付”……在近日召开的互联网大会和进博会上，这些曾在科幻大片里出现的场景已不是新鲜事。

而放眼更广袤的空间，互联网技术带来的革新与发展更是无处不在：虚拟试衣镜帮你快速挑选服装，大城市知名医院的智慧医疗服务为千里之外的县城居民送上健康……从“人人互联”到“万物智联”，引领互联网潮流奔涌向前的，正是人工智能、数字孪生、引擎渲染等一系列面向下一代的互联网技术。

以“下一代互联网技术助力新质生产力加速形成”为主题，由科技部、深圳市政府主办，科技日报社与广东院士联合会承办的西丽湖论坛特设的平行论坛之一——“2023企业科技创新发展论坛”将于11月16日在深圳举办。

我国数字经济规模位居全球第二

当前，一幅幅深刻的变革画面正在中国大地迅疾展开。

从“华为3GPP 5G预商用系统”到民用飞机制造5G创新示范应用……从遥不可及到多维应用，5G技术切实提升了生产、生活质量。

我们看到，从“寒武纪1A”深度神经元网络处理器，到京东智能供应链技术服务平台，再到南航与腾讯自研的全动飞行模拟机视景系统……在金融、家居、制造等多个领域，智能技术为生产生活插上有力双翅。

这一幕幕生动的场景，汇聚成中国数字经济发展的浪潮。

2022年，我国数字经济规模已经达到50.2万亿元，占GDP的比重达到41.5%，位居全球第二。近日发布的《中国互联网发展报告2023》显示，我国数字基础设施“大动脉”作用凸显，多项指标居全球前列。人工智能与5G、云计算、大数据等数字技术融合创新，成为赋能各行各业发展的新型基础设施。

丰疆智能科技股份有限公司创始人兼CEO吴迪对此深有感触：“我们有大量的智能硬件和机器人需要接入网络，腾讯云赋能我们的云平台，帮助我们以更低成本、更便利地完成机器人任务执行、任务规划、日志服务和远程调试等工作。”

下一代互联网技术是数字经济的重要基础设施

无疑，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，“下一代互联网技术是创新最活跃、应用最广泛、带动力最强的科技领域。”中国知识产权研究会副理事长、秘书长谢小勇表示。

新加坡工程院院士、香港中文大学（深圳）数据科学学院执行院长李海洲认为，下一代互联网技术是一个综合概念，涵盖了一系列在当前互联网基础架构之上的新一代技术和创新，其关键技术包括IPv6、5G和6G通信、物联网、人工智能、云计算、区块链、量子计算、虚拟现实等等，目标是优化、扩展和升级互联网的核心基础设施和功能，以应对不断增长的数字需求。

下一代互联网技术将在各个领域引发创新，加速形成新质生产力。李海洲说，下一代互联网技术不再是一个简单的信息传递平台，而是新一代智能技术的结合体，是数字经济的重要基础设施。

《下一代互联网技术专利分析》将发布

“我认为消费互联网的技术和市场比较成熟，产业互联网将为工业、制造、物流、医疗的产业数字化提供新动力，是下一代互联网技术的重点。”李海洲说。

中国知识产权研究会副理事长、秘书长谢小勇持同样观点。他认为，当前，我国下一代互联网技术正处于高速发展阶段和关键时期，互联网平台公司的全球竞争力有待进一步加强。从产业发展角度看，我国消费互联网发展迅猛，而在产业互联网领域还有一定差距。

此次“2023企业科技创新发展论坛”将发布的《下一代互联网技术专利分析》，正是要为国内互联网公司优化专利布局策略、改进技术发展路线、选择技术突破方向提供参考，同时也为推动我国数字经济和实体经济深度融合，促进我国相关产业向全球价值链中高端迈进提供政策建议。

如何更好聚焦下一代互联网的底层技术突破、怎样更好打造更多落地场景、怎样更好构建科技产业金融之间协同互促的创新体系……让我们期待“2023企业科技创新发展论坛”上院士专家们的真知灼见。

(责编：申佳平、陈键)

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