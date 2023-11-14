新华社北京11月14日电 题：前三季度全国新设民营企业706.5万户 发展韧性持续显现

新华社记者赵文君

市场监管总局14日发布的今年前三季度经营主体数据显示，我国经营主体内生动力持续增强。截至2023年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5200万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%。

区域发展更加均衡。前三季度，东、中、西、东北四大板块民营企业均保持稳中向好的发展态势。东部地区新设民营企业351万户，同比增长12.6%；中部地区新设民营企业176.6万户，同比增长16%；西部地区新设民营企业149万户，同比增长23.3%；东北地区新设民营企业29.9万户，同比增长7.4%。

民营企业产业结构不断优化。前三季度，第一、二、三产业新设民营企业分别为28.4万户、111.6万户、566.5万户，第三产业占比超过八成。依托强大市场的优势，与群众生活息息相关的民生行业持续快速发展，“住宿和餐饮业”“租赁和商务服务业”“批发和零售业”新设民营企业增速分别达到40.3%、23.1%和17.4%。

“四新”经济成为民营经济发展的新优势。前三季度，新设“四新”经济民营企业300.4万户，占同期新设企业总量的四成，其中“新型能源活动”同比增长最快。截至2023年9月底，我国“四新”经济民营企业已经超过2087.3万户，新经济新业态保持强劲发展态势。

个体工商户是稳就业、促增长、惠民生的重要力量。前三季度，随着经济社会全面恢复常态化运行，各项政策措施叠加发力，全国个体工商户数量稳步增长，结构不断优化，出现了明显的复苏势头。

数量质量同步提升。前三季度，全国新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%。截至2023年9月底，全国登记在册个体工商户已达1.22亿户，占经营主体总量的67.3%。随着个体工商户的发展壮大，今年以来，全国已有超过7万户个体工商户成功转型升级为企业。

民生相关行业回暖。前三季度，新设个体工商户数量百万级以上的行业主要有批发零售、住宿餐饮、农林牧渔和居民服务业，分别为889.5万户、251.6万户、136.3万户、134.1万户。信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业新设个体工商户增速较快，同比分别增长68.4%、53.1%、41.1%。

产业结构不断优化。前三季度，全国新设个体工商户的三次产业占比分别为7.7%、4.4%和87.9%，增速同比分别为8.2%、7.2%和12.2%，第三产业增速最快，数量占比近九成。同期，新设“四新”经济个体工商户657.4万户，较去年同期增长16.4%。调查显示，开展网络直播、微商电商等线上经营的个体工商户占比较今年初提升了5.7个百分点。

外商投资企业是连接国内外市场、促进经济双循环的重要力量。截至2023年9月底，全国登记在册外商投资企业（含分支机构，下同）68.4万户，较去年底增加1.5%。今年以来，随着疫情影响的消退，外商投资企业信心不断恢复，新设外商投资企业持续向好。

新设外商投资企业稳步回升。前三季度，全国共新设外商投资企业46586户，超过疫情前同期水平。6月、9月单月新设外商投资企业均超过6600户，向好势头明显。

服务业恢复较快较好。前三季度，全国新设服务业外商投资企业43193户，同比增长32.6%。其中，住宿餐饮、批发零售、商务租赁、科学研究和技术服务等行业新设外商投资企业同比分别增长47%、41.9%、33.2%、18.6%。新设高技术服务业外商投资企业9677户，同比增长11.7%。

外资来源地保持稳定。前三季度，韩国、美国、日本等仍然是位居前列的新设外商投资法人企业（不含分支机构）的外资来源地。新设外商投资企业数量同比增长较快的来源地主要包括俄罗斯、巴西、加拿大、澳大利亚等国。前三季度，浙江、广东、福建三省新设外商投资企业同比分别增长112.5%、41.4%和29.3%。

下一步，市场监管部门将积极发挥职能作用，依法平等保护包括民营企业在内的各类企业合法权益，实施分型分类精准帮扶、促进个体工商户高质量发展，营造有利于企业公平竞争、竞相发展的市场化、法治化、国际化一流营商环境。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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